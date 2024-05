不怕春秋氣溫驟降 Hanes長袖連帽衫5.1萬人愛

Hanes長袖連帽衫。圖取自Amazon.com

雖然現在的天氣比一個月前晴朗許多,距離夏天也僅剩幾星期的時間,但仍不時感覺春寒料峭;許多人難以拿捏每天的氣溫變化,總覺得衣服沒穿對。雅虎 生活(Yahoo Life)網站報導稱,有了Hanes長袖連帽衫,就不必再緊盯氣象預報了;它既適合加件外套,也適合單穿,原價24元,現在亞馬遜 (Amazon )優惠價將近6折、僅售15元(價格以網站標示為準)。

Hanes長袖連帽衫是多數人喜愛的開襟毛衣的完美替代品,套在T恤或背心外面,一樣很時尚。它採用透氣的棉質斜紋針織布料,質感頗佳,薄而輕的布料,穿上也不致顯得身形臃腫;在寒冷的夜晚或在飛機上,將它穿在外套裡,既保暖又不會感覺太笨重。

超過5.1萬名亞馬遜購物者超愛這款連帽衫,給了它4.2星的好評。一位喜好旅行者到任何地方都帶著她的Hanes連帽衫;她說,它們輕便好攜帶,她將它們塞進手提袋裡,跟著她環遊世界。

一位給予5星評價的粉絲說,這件衣服值得擁有,春秋兩季都很合穿。她還建議,如果想要穿得寬鬆些,可在平常穿的尺碼上加大一號。

她說,在過去幾個月,她已經買了三件,簡直不敢相信它們如此實用,不論在家裡、散步、外出畫畫,甚至和朋友共進午餐,她大部分時間都穿著它。因為價格便宜,原本她並未抱著太高期望,但現在她非常滿意。

