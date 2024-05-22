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不怕春秋氣溫驟降 Hanes長袖連帽衫5.1萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Hanes長袖連帽衫。圖取自Amazon.com
Hanes長袖連帽衫。圖取自Amazon.com

雖然現在的天氣比一個月前晴朗許多，距離夏天也僅剩幾星期的時間，但仍不時感覺春寒料峭；許多人難以拿捏每天的氣溫變化，總覺得衣服沒穿對。雅虎生活（Yahoo Life）網站報導稱，有了Hanes長袖連帽衫，就不必再緊盯氣象預報了；它既適合加件外套，也適合單穿，原價24元，現在亞馬遜Amazon）優惠價將近6折、僅售15元（價格以網站標示為準）。

Hanes長袖連帽衫是多數人喜愛的開襟毛衣的完美替代品，套在T恤或背心外面，一樣很時尚。它採用透氣的棉質斜紋針織布料，質感頗佳，薄而輕的布料，穿上也不致顯得身形臃腫；在寒冷的夜晚或在飛機上，將它穿在外套裡，既保暖又不會感覺太笨重。

超過5.1萬名亞馬遜購物者超愛這款連帽衫，給了它4.2星的好評。一位喜好旅行者到任何地方都帶著她的Hanes連帽衫；她說，它們輕便好攜帶，她將它們塞進手提袋裡，跟著她環遊世界。

一位給予5星評價的粉絲說，這件衣服值得擁有，春秋兩季都很合穿。她還建議，如果想要穿得寬鬆些，可在平常穿的尺碼上加大一號。

她說，在過去幾個月，她已經買了三件，簡直不敢相信它們如此實用，不論在家裡、散步、外出畫畫，甚至和朋友共進午餐，她大部分時間都穿著它。因為價格便宜，原本她並未抱著太高期望，但現在她非常滿意。

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