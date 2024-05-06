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消費者抗通膨 助Aldi生意大好

編譯周靜芝 / 即時報導
連鎖折扣超市Aldi。路透
連鎖折扣超市Aldi。路透

以低價聞名的連鎖超市Aldi，在過去一年成為通貨膨脹的贏家。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，為對抗貨架上飛漲的食品價格，更多消費者轉向Aldi，讓其業績蓬勃成長。

與其他連鎖超市相比，Aldi在全美約2400家的分店中，採取了「小而美」的實惠做法。據食品行業組織FMI的數據，Aldi通常銷售約2000種各類商品，而一般大型超市平均銷售商品超過3萬1000種。 Aldi的店面也較小，平均約2萬平方英尺，不到其他超市的一半。

Aldi的經營方針幾乎都以省錢為最高原則。較小的店面代表租金更便宜、能源成本更低、員工更少；而較少的商品選項，則讓Aldi可以更低的價格向供應商大量採購。

Aldi是來自德國的超市品牌，其美國地區執行長哈特（Jason Hart）最近一天從貨架上取出一個裝有自有品牌燒烤醬的紙箱，示範如何將貨箱整齊地堆疊在貨架上，以最大程度地利用空間。從卡車運來的商品直接擺放到貨架，節省了員工拆裝與補貨的時間，也為Aldi節省成本。

負責Aldi美國業務近10年的哈特表示，這一切都回歸到標籤上的價格。在伊利諾伊州芝加哥郊區唐納斯格羅夫（Downers Grove）的一家門市裡，哈特指出，其自有品牌的烤肉醬售價約1.5元，而貨架上另一烤肉醬品牌Baby Ray’s的售價為3元。

哈特期望Aldi能加速拓展。過去10年中，Aldi每年約增加100家門市，未來計畫將速度提高一倍，至2028年底在全美增加800家門市，這也是Aldi斥資90億元擴張計畫的一部分。

租金 華爾街 德國

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