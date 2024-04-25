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美國第1季經濟成長1.6% 大幅降溫

根據穿用頻率 買高品質衣服更省錢

編譯黃祖綺／即時報導
Photo by Hannah Morgan on Unsplash
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一件內衣或內褲可以穿幾次？若擁有一周七天的量，那每件每年會被穿到52次。只是人們通常不願花太多錢在這些「必需品」上，卻願意買昂貴高檔的衣物，造成大量因破舊而被丟棄的常穿衣物。

時尚和心理學專家提出的一種新方法，來降低衝動購物的機會：根據衣服被穿的頻率來算該花多少錢買，多投資些品質較高且耐穿的常穿衣物。

若每周購買超過一件新衣服，五年會累積超過320件衣服，若每天穿出們三到四件衣服，等於有80到100套不同的衣服。

這種購物方式鼓勵服裝行業繼續生產更廉價的產品。在過去15年中，全球的服裝生產量不斷翻倍，但衣服被重複穿的情況卻下降了約40%，廢棄衣物造成了全球8％到10%的溫室氣體排放量，固體廢物總量約占全國總量的4%。

Indyx的共同創始人戴文魯爾(Devon Rule)指出，儘管時尚業有開始生產更耐用、更少污染的產品，但消費者的心態也需要轉變。貝勒大學消費者行為和時尚研究員傑伊·尤（Jay Yoo）表示，購買是真正需要且可以長久使用的東西會更有意義，而非只是衝動。

方式很簡單，將衣服的售價除以覺得會穿它的次數。一件50元的毛衣，你覺得會穿到10次，每次穿它的費用就是5元。若花100元買一件更耐穿的毛衣，可以穿到30次，每次穿它的費用是3.30元。

Remake行銷長卡特里娜·卡斯佩里奇（Katrina Caspelich）表示，高品質的衣物通常可以穿比較久，穿衣服的成本真的會下降，從長遠來看，便宜的衣服反而是更昂貴的，且更換衣櫃裡的衣服也會浪費時間、金錢和精力。

多數人會覺得花錢在實用的物品上很沒樂趣，但專家認為情況相反。魯爾說，如果你買得少，更謹慎的考慮，購物更有意義。

一雙春季流行的網眼芭蕾舞鞋要145元，一季中兩周穿一次，每次單價就是18元。若花同樣的錢在買六個月都適合穿的運動鞋，單價則是不到1元，不僅省錢，跟任何衣服都好搭。這樣也可以避免當你沒有場合可以穿網眼鞋時的沮喪，以及對下一件物品的渴望。

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