驪歌響起 如何為今年畢業生選購禮物

Photo by MD Duran on Unsplash

又到了驪歌響起的時候,ABC新聞報導,不少應屆畢業生的親友,可能正在尋找一份討喜、貼心的畢業禮物,但要送得好又送得巧,有些需要注意的地方。

首先是考慮畢業生的下一步。他們是要上大學?還是即將步入職場?有哪些禮物適合他們未來的規畫?雖然有些禮物可能很貼心,但會佔用空間,尤其是對需離家外宿的高中畢業生來說;在這種情況下,可針對個人特質,選擇一些可在宿舍或教室使用的禮物。如果對方有慶祝大學畢業的旅遊計畫,那麼個性化的旅行裝備與行李箱可能是合適的禮物。

第二,考慮畢業生的個人風格。可選擇的服裝與配飾很多,但如果不適合個人,很容易被束之高閣。同樣地,如果畢業生有任何喜愛的嗜好,相關的禮物也可進一步鼓勵、提高他們的技藝。以下是報導中建議的五項小禮物:

1. Wonder學年日誌

這款在Papier網站售價35元的精裝學年日誌(Academic Year Planner),十分適合即將步入大學的畢業生。不同頁面設計,可用來寫下每日行程安排、財務支出、每周計畫與未來一個月的活動,方便記錄目標、待辦事項與關鍵日期。此外,Papier設計了200多款學年日誌,不難找到最適合畢業生個性的一款,也可以客製化,讓它更與眾不同。

2. 大學美式足球 隊杯墊組

這款在Uncommon Goods網站售價35元的大學美式足球隊杯墊組(College Football Game Day Coaster Set),最適合送給美式足球迷,也是為高中畢業生的新校園生活準備的完美、易存放的禮物。

3. 史丹利40盎司保溫杯

這款售價45元、由美國老牌保溫杯史丹利(Stanley)所生產的可重複使用水杯(Quencher H2.0 Flowstate Tumbler),方便帶著它上下課。送給高中畢業生,還可選擇他們新學校的代表色。有些還可使用圖案、文字、字母 縮寫或繪圖加以客製化,例如有一款鳶尾花圖案的選項。

4. LoveSuna個性化首飾盤

這款在Etsy網站、售價15-19元的可客製的畢業禮物是個理想的選擇。可以加上他們的姓名、畢業年份以及可愛的畢業帽,有四種文字顏色可供選擇。讓畢業生可將小首飾集中在一個地方,放在床頭櫃上。

5. 大學城市景觀酒杯(2個裝)

在Uncommon goods網站、售價38元的這組大學城市景觀酒杯(College Cityscape Wine Glasses)是對校園時光的謳歌,畢業後放在家中吧台或廚房架上也很美觀。酒杯上有手繪的360度校園建築與地標圖案,杯底還有一個校徽。

