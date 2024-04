不輸名牌 20元覆耳式耳機8.5萬人愛用

iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。圖取自Amazon.com

大品牌的耳機可能非常貴,一副要價也許超過200元,但消費者可能不一定需要知名品牌的高檔功能,若你想尋找的是可靠、舒適且平價的無線耳機,那麼不妨考慮亞馬遜 販售的20元iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。

這款耳機有柔軟的耳罩、可折疊設計和霧面漆表面,兼具實用性和時尚,使用者可透過內建麥克風接聽電話,充電快速強勁,還有一些實用的按鈕控制,包括播放、暫停、音軌、音量。

此外,這款iJoy充電式耳機還有內建的無線電接收機,可以從藍芽模式切換到FM radio模式。

當然,耳機最重要的就是音質,iJoy耳機獲得不錯的反應回饋,逾8萬5000名消費者給予iJoy耳機4.4顆星的評價。

一則給予五顆星的評論寫到:「耳機充電可以撐幾個小時,聲音非常清楚。我沒有發現這副耳機也有收聽FM廣播的功能,所以當我按下有聲書的暫停按鈕,開始聽音樂和談話時,這算是種新奇的體驗。戴耳機幾小時後確實耳朵有點不舒服,但也許我的耳朵有點太大了。」

另一名滿意的買家評論:「我也有Beats Solo 3耳機,但我更愛這些iJoy耳機,戴起來耳朵很舒適,重量輕,可以輕鬆與Android、iOS 系統配對,聲音很棒。戴這副耳機可以離你的藍牙設備多遠呢?這個距離太厲害了!我走出去到庭院,忘記我正使用耳機,但連結從未斷過,真是太棒了。我的Beats根本無法保持連結。這副耳機和我的三星 手機配對,通話清晰明瞭,買這副耳機吧。」

