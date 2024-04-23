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不輸名牌 20元覆耳式耳機8.5萬人愛用

編譯徐薏茹／即時報導
iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。圖取自Amazon.com
iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。圖取自Amazon.com

大品牌的耳機可能非常貴，一副要價也許超過200元，但消費者可能不一定需要知名品牌的高檔功能，若你想尋找的是可靠、舒適且平價的無線耳機，那麼不妨考慮亞馬遜販售的20元iJoy無線耳機(iJoy Wireless Headphones)。

這款耳機有柔軟的耳罩、可折疊設計和霧面漆表面，兼具實用性和時尚，使用者可透過內建麥克風接聽電話，充電快速強勁，還有一些實用的按鈕控制，包括播放、暫停、音軌、音量。

此外，這款iJoy充電式耳機還有內建的無線電接收機，可以從藍芽模式切換到FM radio模式。

當然，耳機最重要的就是音質，iJoy耳機獲得不錯的反應回饋，逾8萬5000名消費者給予iJoy耳機4.4顆星的評價。

一則給予五顆星的評論寫到：「耳機充電可以撐幾個小時，聲音非常清楚。我沒有發現這副耳機也有收聽FM廣播的功能，所以當我按下有聲書的暫停按鈕，開始聽音樂和談話時，這算是種新奇的體驗。戴耳機幾小時後確實耳朵有點不舒服，但也許我的耳朵有點太大了。」

另一名滿意的買家評論：「我也有Beats Solo 3耳機，但我更愛這些iJoy耳機，戴起來耳朵很舒適，重量輕，可以輕鬆與Android、iOS系統配對，聲音很棒。戴這副耳機可以離你的藍牙設備多遠呢？這個距離太厲害了！我走出去到庭院，忘記我正使用耳機，但連結從未斷過，真是太棒了。我的Beats根本無法保持連結。這副耳機和我的三星手機配對，通話清晰明瞭，買這副耳機吧。」

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