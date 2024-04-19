煮出香濃咖啡 這是最佳便宜咖啡機

咖啡。This image was posted on Pixabay by 13758299

想要煮出一杯香濃好喝的咖啡 ，即使是便宜的咖啡機也能完成任務。自2016 年以來，「紐約時報 」旗下產品測試部門Wirecutter測試了18款性價比高的咖啡機，最後嚴選出Ninja CE251推薦給消費者。Wirecutter指出，除了能比其他受測試的機型煮出味道更好、熱度更高的咖啡外，它還易於操作和使用，擺在檯面上也頗為美觀。

Ninja CE251咖啡機無論使用預磨還是現磨的咖啡豆，都能煮出最香醇的咖啡。圖取自Amazon.com

在所有測試的咖啡機中，Ninja CE251（亞馬遜 現在優惠價70元）無論使用預磨還是現磨的咖啡豆，都能煮出最香醇的咖啡；此外，只有這款咖啡機的沖煮溫度夠高，能萃取出咖啡豆的風味精華，煮好後熱氣騰騰，呈現出令人愉悅的口感。它也是最容易使用及操作的機型之一，可依個人喜好調整，選擇沖泡出更濃或較少量的咖啡，而不影響品質。Wirecutter也讚賞Ninja CE251的貼心設計：附帶的勺子可整齊地插進機身，可拆卸的集水槽可直接從水龍頭注水。

亞軍是Cuisinart DCC-1200（亞馬遜售價100元），它雖能穩定地煮出味道不錯的咖啡，但相較於Ninja仍略遜一籌。在Wirecutter測試的平價咖啡機中，它確實擁有一些實用的預設功能，例如可調整溫度的加熱板。搭配不同深淺烘焙咖啡豆的份量選項很容易使用，但操作不如Ninja那麼簡便。在所有機型中，DCC-1200是保固期最長（三年）的機型之一，但集水槽注水不便，幾乎無法得知水量有多少。

Cuisinart DCC-1200咖啡機，它雖能穩定地煮出味道不錯的咖啡，但相較於Ninja仍略遜一籌。圖取自Amazon.com

象印（Zojirushi）Zutto咖啡機EC-DAC50，它是所有測試機型中最迷你的，煮出的咖啡熱度穩定，風味僅次於Ninja。圖取自Amazon.com

另一款獲得Wirecutter青睞的是象印（Zojirushi）Zutto咖啡機EC-DAC50（亞馬遜售價72元），它是所有測試機型中最迷你的，煮出的咖啡熱度穩定，風味僅次於Ninja。Zutto最大容量不到23盎司，適合一至兩人喝咖啡的家庭使用。這款咖啡機只有一個開關按鈕，操作起來十分簡便；不過這也代表它沒有自動關機功能，必須手動以免咖啡煮焦。雖然它缺乏附加的功能，但Zutto可以達到Wirecutter測試過的最高沖泡溫度，還獨家提供了製作冰咖啡的簡易說明，以及集水槽上對應的杯數標示。