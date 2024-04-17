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女星遮掩白髮愛用7元瞬效補色噴霧 5.2萬人也說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
萊雅魔髮瞬效補色噴霧（L'Oreal Paris Magic Root Cover Up）。圖取自Amazon.com
萊雅魔髮瞬效補色噴霧（L'Oreal Paris Magic Root Cover Up）。圖取自Amazon.com

如果頂上惱人白髮總是不斷冒出，除了可以花錢上髮廊、動手在家自己染之外，或許也可以買瓶髮根補色噴霧，在必要時「救急」。雅虎（Yahoo）網站報導，以「慾望師奶」一劇走紅的49歲女星伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）在疫情期間、髮廊全部關閉時，便是選擇使用髮根噴霧。她在一段影片中示範了她在頭上噴了萊雅魔髮瞬效補色噴霧（L'Oreal Paris Magic Root Cover Up）來遮掩白髮的神奇效果。

朗格莉亞說，一直關注她的影迷，應該會發現她已冒出白髮；而她最喜歡的解決方法是使用魔髮瞬效補色噴霧。她表示，這東西棒極了，因為它有個小噴嘴，能讓它真正發揮功用。朗格莉亞在使用前說，看看她有多少白髮，再注意看她從約6英吋的距離噴上這款深棕色的補色噴霧，白髮幾乎瞬間就消失了。

有興趣親自試用這款瞬效補色噴霧者，現在亞馬遜網站只賣7元，還有九種顏色可供選擇，而多數品牌只提供三種；這也說明了它為何成為熱賣爆款的原因，並且獲得5.2萬名亞馬遜購物者給予4.3星好評。

一名網友開心地表示，她最喜歡的是，它能讓頭髮蓬鬆起來，而且效果可以持續數日。她說，她經常購買這款產品，她的頭髮是深棕色，雖然噴上深色的補色噴霧效果頗佳，但她發現淺棕色也不錯。

稱它為「最佳白髮遮瑕膏」的一名消費者表示，自從這個系列推出以來，她便是忠實客戶；她將紅髮噴上一點黑色，顏色也很搭。她說，自己已50歲，這款產品還能讓髮量看來更豐盈；使用時不會弄髒手或滴得到處都是，買了絕對不會後悔。

另一名消費者留言說，她的頭髮每月幾乎長3/4英吋，在去髮廊染髮兩周後，髮根部分的灰色便十分明顯。這款補色噴霧有如天賜之物，能在她下次上髮廊前，自然地遮蓋那些討厭的白髮；定向噴嘴也讓髮根補色變得更輕鬆。

亞馬遜 疫情 雅虎

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