「芭比」女星也愛用 5元淡彩潤唇膏8千人喊讚

Burt's Bees淡彩潤唇膏(Burt's Bees Tinted Lip Balm)。圖取自Amazon.com

芭比 娃娃並非女性美的完美典範,而在電影「芭比」中飾演她的瑪格·羅比(Margot Robbie)外表也稱不上完美;這位令人激賞、才華橫溢的澳洲 演員兼製片人的日常妝容,同樣需要一些修飾。雅虎(Yahoo)網站報導,羅比經常使用一款富含乳木果油的Burt's Bees淡彩潤唇膏(Burt's Bees Tinted Lip Balm),不但價格親民,很容易在藥妝店、超市買得到,且有多種流行色彩可供選擇,正是冬天過後乾燥的嘴唇所需要的。

有了這款淡彩潤唇膏,甚至連口紅都不需要了。羅比在2016年接受雜誌採訪時曾透露,她不喜歡塗口紅,因為不小心就會塗到臉上,所以她常用帶有一點色彩的潤唇膏,例如Burt's Bees。

Burt's Bees潤唇膏的光澤與滋潤效果來自所含的乳木果油與植物蠟,適合在乾燥、寒冷、多風的天候下使用。此外,它是純天然產品,對於Burt's Bees這樣標榜崇尚自然、注重環保的公司,消費者不用擔心它含有防腐劑、塑化劑、礦物油或SLS等有害成分。

羅比並不是唯一對Burt's Bees潤唇膏讚賞有加的人,這款兩條裝、售價10元的商品,在亞馬遜 網站有超過8000名購物者對它同樣愛不釋手,並給予4.7星好評。

一名粉絲特別鍾愛它豐富、自然的色彩,她說,她一直想讓妝容更自然,這款潤唇膏濃淡恰到好處又持久,實在令人驚豔;需要時多塗幾下,也能有口紅般的不透明效果。它超級滋潤,不用鏡子也能輕鬆塗抹。

有位最愛Red Dahlia顏色的使用者留言說,這款潤唇膏柔滑、持久又美麗;但注意不要一次抹太多,因為它的附著力不像口紅,塗過多會讓它積在唇邊或唇角。

