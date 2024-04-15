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「芭比」女星也愛用 5元淡彩潤唇膏8千人喊讚

編譯周靜芝 / 即時報導
Burt's Bees淡彩潤唇膏（Burt's Bees Tinted Lip Balm）。圖取自Amazon.com
Burt's Bees淡彩潤唇膏（Burt's Bees Tinted Lip Balm）。圖取自Amazon.com

芭比娃娃並非女性美的完美典範，而在電影「芭比」中飾演她的瑪格·羅比（Margot Robbie）外表也稱不上完美；這位令人激賞、才華橫溢的澳洲演員兼製片人的日常妝容，同樣需要一些修飾。雅虎（Yahoo）網站報導，羅比經常使用一款富含乳木果油的Burt's Bees淡彩潤唇膏（Burt's Bees Tinted Lip Balm），不但價格親民，很容易在藥妝店、超市買得到，且有多種流行色彩可供選擇，正是冬天過後乾燥的嘴唇所需要的。

有了這款淡彩潤唇膏，甚至連口紅都不需要了。羅比在2016年接受雜誌採訪時曾透露，她不喜歡塗口紅，因為不小心就會塗到臉上，所以她常用帶有一點色彩的潤唇膏，例如Burt's Bees。

Burt's Bees潤唇膏的光澤與滋潤效果來自所含的乳木果油與植物蠟，適合在乾燥、寒冷、多風的天候下使用。此外，它是純天然產品，對於Burt's Bees這樣標榜崇尚自然、注重環保的公司，消費者不用擔心它含有防腐劑、塑化劑、礦物油或SLS等有害成分。

羅比並不是唯一對Burt's Bees潤唇膏讚賞有加的人，這款兩條裝、售價10元的商品，在亞馬遜網站有超過8000名購物者對它同樣愛不釋手，並給予4.7星好評。

一名粉絲特別鍾愛它豐富、自然的色彩，她說，她一直想讓妝容更自然，這款潤唇膏濃淡恰到好處又持久，實在令人驚豔；需要時多塗幾下，也能有口紅般的不透明效果。它超級滋潤，不用鏡子也能輕鬆塗抹。

有位最愛Red Dahlia顏色的使用者留言說，這款潤唇膏柔滑、持久又美麗；但注意不要一次抹太多，因為它的附著力不像口紅，塗過多會讓它積在唇邊或唇角。

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芭比 澳洲 亞馬遜

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