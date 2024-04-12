修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

Saker迷你電鋸（Chain Saw）。圖取自Amazon.com

隨著天氣日趨暖和，家家戶戶庭院裡的植物正煥發蓬勃生機，雅虎 （Yahoo）網站報導，這也代表該動手修剪植物了，讓待在戶外時更覺清爽、賞心悅目，植物也更整齊、有足夠生長空間。而亞馬遜 網站一款高效、平價的修剪工具Saker迷你電鋸（Chain Saw），原價80元。

這款常用的庭院工具只有4英吋長，使用方便，很適合修剪較粗的枝條。啟動前按下安全鎖開關即可，它還附有一個便於攜帶的手提箱，不用時可供安全存放。電池為20伏特、1500安培時（mAh）的充電電池。雖然在切割特別粗的枝幹時，這款迷你電鋸顯得力有未逮，但它已足以勝任大部分的修剪工作。

Saker迷你電鋸獲得超過1萬名亞馬遜購物者給予4.5星評價，其中一位留言說，她很高興沒有花大筆錢購買更大的電鋸，因為她真正需要的只是切割細的枝幹與小樹；這個小東西用起來很輕鬆，且功率強大，讓她十分驚訝，尤其是相較於它的價格。她表示，有時她也不免懷疑它是否耐用，但這有待時間來證明，至少現在它能勝任工作，且做得很好；在切斷小樹時就像熱刀劃過奶油一般輕鬆。對於普通的庭院工作，她會大力推薦這款商品。

另一位粉絲稱讚說，這是她買過最物有所值的商品之一。她喜歡在院子裡忙東忙西，尤其是家有3英畝橡樹林，電鋸更是不可少的工具；但有時她只是需要一把小電鋸來砍些較小的樹枝，這款產品便非常適合。她表示，它使用起來十分方便，對一個快50歲的女人來說，這款既不大也不笨重的電鋸最好用用。

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