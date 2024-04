修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

Saker迷你電鋸(Chain Saw)。圖取自Amazon.com

隨著天氣日趨暖和,家家戶戶庭院裡的植物正煥發蓬勃生機,雅虎 (Yahoo)網站報導,這也代表該動手修剪植物了,讓待在戶外時更覺清爽、賞心悅目,植物也更整齊、有足夠生長空間。而亞馬遜 網站一款高效、平價的修剪工具Saker迷你電鋸(Chain Saw),原價80元。

這款常用的庭院工具只有4英吋長,使用方便,很適合修剪較粗的枝條。啟動前按下安全鎖開關即可,它還附有一個便於攜帶的手提箱,不用時可供安全存放。電池為20伏特、1500安培時(mAh)的充電電池。雖然在切割特別粗的枝幹時,這款迷你電鋸顯得力有未逮,但它已足以勝任大部分的修剪工作。

Saker迷你電鋸獲得超過1萬名亞馬遜購物者給予4.5星評價,其中一位留言說,她很高興沒有花大筆錢購買更大的電鋸,因為她真正需要的只是切割細的枝幹與小樹;這個小東西用起來很輕鬆,且功率強大,讓她十分驚訝,尤其是相較於它的價格。她表示,有時她也不免懷疑它是否耐用,但這有待時間來證明,至少現在它能勝任工作,且做得很好;在切斷小樹時就像熱刀劃過奶油一般輕鬆。對於普通的庭院工作,她會大力推薦這款商品。

另一位粉絲稱讚說,這是她買過最物有所值的商品之一。她喜歡在院子裡忙東忙西,尤其是家有3英畝橡樹林,電鋸更是不可少的工具;但有時她只是需要一把小電鋸來砍些較小的樹枝,這款產品便非常適合。她表示,它使用起來十分方便,對一個快50歲的女人來說,這款既不大也不笨重的電鋸最好用用。

