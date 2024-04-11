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史坦利推出粉色系冷藏箱 驚艷粉絲到Target掃貨

編譯周靜芝 / 即時報導
史坦利戶外冷藏箱（Stanley​ 16-Quart Plastic Easy-Carry Outdoor Cooler​）。圖取自Target網站
史坦利戶外冷藏箱（Stanley​ 16-Quart Plastic Easy-Carry Outdoor Cooler​）。圖取自Target網站

有110年歷史的美國經典品牌史坦利（Stanley）已成為流行文化標誌，甚至還是抄襲模仿或 造假騙局的目標；最近該公司又推出粉色系冷藏箱，在消費者與目標（Target）百貨掀起「掃貨風暴」。

生活消費網站Parade報導，作為夏季新商品的一部分，史坦利讓粉絲為迎來溫暖月份做好了準備；雖然新商品中不乏好貨，但一款塑膠材質、容量16夸脫、方便攜帶的戶外冷藏箱（Stanley 16-Quart Plastic Easy-Carry Outdoor Cooler）卻吸引了所有人的目光。

這款冷藏箱有三種迷人的粉色供選擇--蔚藍、嫩黃與淺紫，是今年春夏無論走到哪都話題性十足的配件。可容納21罐12盎司飲料、保冷時間長達36小時的這款雙層泡棉冷藏箱，裝有防漏墊圈、牢固的鎖扣與手把；箱蓋上的可調節的彈力繩，放上其他物品也不成問題。

這款少女感十足的商品在社群媒體Instagram曝光後，眾多粉絲們立即在留言中表達了興奮之情，並願意掏錢買下這個炫目的冷藏箱。有人說，「別鬧了，這也太可愛了」，另一位網友表示，喜歡紫色的氛圍；還有許多人要求發文者附上連結網址，方便他們盡快搶購。

這樣一款眾人追捧的商品要花多少錢呢？就它的實際功能，加上所散發的美感，或許讓人願意花100元也在所不惜；但意外的是，這款可愛的冷藏箱售價僅80元。Parade指出，雖然對某些人來說可能還是稍貴，但與每次帶著它出門時的快樂相比，80元只能算是小錢。

如果想尋找一款同樣可愛，但較不傷荷包的產品，Parade稱，也許能在目標百貨買到售價15元、淡藍色的迷你冷藏箱（Sun Squad Hardside 10-Quart Cooler）。

目標百貨 社群媒體 Target

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