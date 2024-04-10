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助皮膚光滑改善血液循環 9元身體乾刷2萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
身體乾刷Scala Dry Brushing Body Brush。圖取自Amazon.com
身體乾刷Scala Dry Brushing Body Brush。圖取自Amazon.com

電視脫口秀Live! With Kelly and Mark節目主持人之一、53歲的凱莉·瑞帕（Kelly Ripa）每天都會用乾刷（dry brush）徹底對身體進行「大掃除」。雅虎新聞網站報導稱，乾刷是指用柔軟的刷子摩擦皮膚，幫助去除角質、清潔毛孔，讓皮膚變得更柔軟；克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，乾刷的作用不僅是讓膚質變佳，還有助促進血液循環。

瑞帕在向健康生活網站Prevention說明，皮膚是個巨大的器官，她會用刷子用力刷全身，包括往上刷心臟部位、往下刷雙手。她表示，早上她會做全身乾刷，主要是得知澳洲女星艾拉·麥克法森（Elle McPherson）便是因為做了全身乾刷，讓身體狀態達到另一個境界。

瑞帕也向專家諮詢了身體乾刷的好處，紐約抗炎專家喬弗雷（Dr. Gioffre）告訴她，乾刷身體還有助於治療炎症，絕對有必要每天刺激皮膚。

一款在亞馬遜網站售價9元的身體乾刷Scala Dry Brushing Body Brush，獲得近兩萬名消費者對它的好評。它的手柄設計符合人體工學，可舒適地握在手中，堅固、溫和的野豬鬃毛，能去除角質、軟化肌膚。

一位購物者興奮地分享說，她從沒想過自己會這麼死忠地支持某樣東西，但這個乾刷真的很有效。使用時可以看到死皮細胞片片地剝落；使用後還有一種很好的刺激感。她不知道它是否有淋巴排毒的效果，但至少讓她乾燥、不平的皮膚變光滑了。

另一名網友留言說，她的粗糙肌膚正逐漸獲得改善，她真的很喜歡這款產品，用過的地方都能看到不同的效果；唯一的問題是，會在比較敏感的部位留下了瘀青，但這對她沒什麼大不了。她說，因為自己刷得很用力，所以效果卓著；如果不想留下瘀痕，就少用點力。

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澳洲 亞馬遜 雅虎

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