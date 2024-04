助皮膚光滑改善血液循環 9元身體乾刷2萬人愛

身體乾刷Scala Dry Brushing Body Brush。圖取自Amazon.com

電視脫口秀Live! With Kelly and Mark節目主持人之一、53歲的凱莉·瑞帕(Kelly Ripa)每天都會用乾刷(dry brush)徹底對身體進行「大掃除」。雅虎 新聞網站報導稱,乾刷是指用柔軟的刷子摩擦皮膚,幫助去除角質、清潔毛孔,讓皮膚變得更柔軟;克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出,乾刷的作用不僅是讓膚質變佳,還有助促進血液循環。

瑞帕在向健康生活網站Prevention說明,皮膚是個巨大的器官,她會用刷子用力刷全身,包括往上刷心臟部位、往下刷雙手。她表示,早上她會做全身乾刷,主要是得知澳洲 女星艾拉·麥克法森(Elle McPherson)便是因為做了全身乾刷,讓身體狀態達到另一個境界。

瑞帕也向專家諮詢了身體乾刷的好處,紐約抗炎專家喬弗雷(Dr. Gioffre)告訴她,乾刷身體還有助於治療炎症,絕對有必要每天刺激皮膚。

一款在亞馬遜 網站售價9元的身體乾刷Scala Dry Brushing Body Brush,獲得近兩萬名消費者對它的好評。它的手柄設計符合人體工學,可舒適地握在手中,堅固、溫和的野豬鬃毛,能去除角質、軟化肌膚。

一位購物者興奮地分享說,她從沒想過自己會這麼死忠地支持某樣東西,但這個乾刷真的很有效。使用時可以看到死皮細胞片片地剝落;使用後還有一種很好的刺激感。她不知道它是否有淋巴排毒的效果,但至少讓她乾燥、不平的皮膚變光滑了。

另一名網友留言說,她的粗糙肌膚正逐漸獲得改善,她真的很喜歡這款產品,用過的地方都能看到不同的效果;唯一的問題是,會在比較敏感的部位留下了瘀青,但這對她沒什麼大不了。她說,因為自己刷得很用力,所以效果卓著;如果不想留下瘀痕,就少用點力。

