選購戶外家具 優先考慮這一點

戶外家具。Photo by Tile Merchant Ireland on Unsplash

復活節 已過，天氣逐漸回暖，不妨趁夏日來臨前，檢查一下府上的庭園或露臺家具是否需要更換或維護，以便屆時盡情享受戶外悠閒時光。

選購戶外家具首先考慮材質

美國廣播公司新聞網(ABC News)建議消費者，選購戶外家具時，除了考慮風格、設計以及和庭園景觀的搭配以外，優先考量還是舒適度和耐用性，製作家具所用的材質尤其是重點。

常見的戶外家具材質不外乎木材、金屬或天然纖維。

以木材而言，可以參考詹氏硬度(Janka Hardness)量表，選擇愈硬的木材愈好，同時還要兼顧吸濕排汗性，以及抗腐爛和防蟲害能力。柚木(teak)、雪松(cedar)、金合歡(acacia)和桉樹(尤加利，eucalyptus)都是絕佳的選擇，不但可以承受各種天氣的考驗，而且愈舊愈好看。

金屬也是不錯的選擇，尤其是能夠承受天氣而不銹蝕的金屬，例如鋁、鐵和不銹鋼。鋁質輕耐用，冬季存放時容易堆疊，而且價格便宜。但是鋁製家具經不起強風，一吹就飛了，所以在多風地區不妨採用同樣不易生鏽的不銹鋼或熟鐵(wrought iron)。

關心環境永續的購物者會偏愛天然纖維，而藤條比竹子更適合製作家具。因為藤條柔韌有彈性，但核心堅實、不易棼裂，可以做出各種造型美觀且功能強大的產品。

如何保護戶外家具？

雖然大多數戶外家具使用的都是防雨防潮的織品和材質，但一些保護措施可以進一步延長家具的使用年限。

購買遮蓋物，這樣當冬天到來時，可以防止雨雪、異物碎片和其他有害物質造成過度損傷。如果能將家具存放在車庫或儲藏室中，則較不易受到環境因素的破壞，但覆罩可以幫助座墊保持歷久如新的狀況。 許多賣場都有出售不同尺寸規格的家具罩，也有不少廠商接受客製化訂製。

各種防護噴霧劑還可以提供進一步的保護，防止紫外線、濕氣、害蟲和其他可能縮短戶外家具使用壽命的因素。

購買戶外家具時，務必仔細閱讀製造商的清潔保養和存放建議，以優化家具壽命。