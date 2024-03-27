取代膠囊不留垃圾 Keurig將推出圓餅狀咖啡塊

知名咖啡機、飲料品牌Keurig重新設計其廣受歡迎的單杯飲料，將推出更符合環保、永續理念的圓餅狀咖啡塊。美聯社

知名咖啡 機、飲料品牌Keurig重新設計其廣受歡迎的單杯飲料，將推出更符合環保、永續理念的圓餅狀咖啡塊。

美國廣播公司（ABC）報導，飲料製造商Keurig的母公司Keurig Dr Pepper宣佈其Keurig單杯咖啡機邁向新的里程碑，除全新打造的咖啡機，還包括取代膠囊、不含塑膠與鋁等垃圾的咖啡塊K-Rounds。

在3月13日發布的新聞稿中，該公司稱新的K-Rounds咖啡塊是一種革命性的單杯咖啡新形式，經專業烘焙的咖啡豆在研磨、壓製後，加上植物性的專利外包裝，既可保持咖啡風味與香氣，也不會產生有害環境的塑膠或鋁。

聲明指出，K-Rounds咖啡塊將在新的Keurig Alta咖啡機中使用，作為全新設計Keurig系列產品的一部分，繼續提供消費者製作各種專業等級的冷、熱飲料。

新開發的Keurig Alta咖啡機目前仍處於測試階段，最快將於今年秋季上市。Keurig表示，正從零售商 與合作夥伴收集測試結果，在向消費大眾銷售前努力優化該產品。

新的K-Round咖啡塊有不同尺寸，以適用特定種類的咖啡，每種K-Round都標示有代碼，Keurig Alta咖啡機能自動讀取代碼，確定所需的壓縮與萃取時間，以完整呈現各種咖啡的風味、香氣與濃度。