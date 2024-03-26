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營運和原料成本降低 宜家對數百個商品減價

編譯莊瑞萌／綜合18日電
隨著全球通膨情勢降溫，瑞典宜家家居（IKEA）正在多國降價。（路透）
隨著全球通膨情勢降溫，瑞典宜家家居（IKEA）正在多國降價。（路透）

瑞典宜家家居(IKEA)表示，由於營運與原物料成本降低，將持續在多個國家針對數百件商品進行降價銷售，2024年將會推出更多降價活動。

宜家家居在聲明中指出，最近再度推出「全新更低價」(New Lower Price)活動，針對數百款顧客最喜愛的IKEA產品進行價格調降，並計劃在接下來幾個月針對數百款更多產品調降價格。IKEA母公司Inkga集團零售部門主管翁庫(Tolga Öncü)在1月時曾指出，該公司歷經了持續正面的經濟發展以及供應鏈原物料價格的下降。他在新聞稿中表示，由於Inkga一直將重心擺在「降低營運成本和提高效率」，因此Inkga集團將所有節省下的成本轉嫁給客戶，並在各個市場再次實施價格投資，也是5個月以來的第二波行動。

他說，「1月以及未來三個月內，該公司將增加在價格降低上的投資，影響範圍涵蓋其全部產品線，讓數千種優質設計的產品對消費者來說更加負擔得起。」

Inkga的目標是長期恢復價格並在明年年底之前，達到通貨膨脹調整後的疫情前水準。另外，這次降價從去年9月在歐洲開始實施，已讓宜家家居的客戶增加以及提高商品銷售量。翁庫表示，「對於像宜家這樣的公司來說，現在是投資在價格上而不是獲利的時刻。」他補充說，因為現在許多民眾的「錢包都變薄了。」

投資 瑞典 疫情

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