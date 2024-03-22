好市多財務長一人吃飯時 愛買這些自家美食

好市多員工把烤雞取下放在盒中。美聯社

好市多 （Costco ）即將卸任的財務長加蘭提（Richard Galanti）在40年間，除了有幾個月離開外，一直在這家零售業 龍頭工作。財經網站商業內幕（Business Insider）報導，有件事是他數十年來從不會嫌膩的，那就是好市多的預製食品（prepared food）。

根據好市多最近公布的資料顯示，截至去年11月，加蘭提在擔任財務長的最後一年裡獲得相當於670萬元薪酬，並持有價值超過2400萬元好市多股票。即使身家如此豐厚，這位好市多高管在晚餐上仍有些節儉。

加蘭提日前接受訪問時，分享妻子不在、他獨自在家吃晚餐時的首選採購清單。他說，他會在好市多買隻烤雞、雞尾酒蝦與最美味的科克蘭（Kirkland）香草冰淇淋；如果有帝王蟹腿的話，他也會買一些，再加上葡萄。

假設他不是一次吃光這些食物，那麼這份菜單可說是相當經濟：烤雞5元、蝦（1.6磅）約15元、兩桶半加侖冰淇淋15元。以一般食量估算，一頓飯花不到5元：四分之一隻烤雞1.25元、三盎司蝦2元、兩份冰淇淋1.2元；如果多了帝王蟹腿，當然這頓晚餐就有些奢華，葡萄則加不了幾個錢。

至於午餐，加蘭提表示，他是好市多1.5元熱狗套餐的忠實粉絲，這個習慣可能還會維持一段時間。

加蘭提指出，好市多在熱狗套餐上做了一些努力來降低價格，包括自行生產熱狗腸，以及建立禽類加工廠。他說，除了晚餐，他還經常從賣場買個三副裝的老花眼鏡，因為自己總是丟三落四。