助你的銀髮柔潤發亮 巴黎萊雅紫色洗髮露2入組3萬人說讚

巴黎萊雅Ever Pure紫色護髮組(L'Oreal Paris Ever Pure Purple Shampoo and Conditioner)。圖取自Amazon.com

愈來愈多明星保留自然銀髮,並透過洗髮產品「去黃」,維持銀髮亮麗動人。

電影「今天暫時停止」(Groundhog Day)喜劇女星安迪麥杜維(Andie MacDowell)表示,「巴黎萊雅(L'Oreal Paris)的Ever Pure紫色洗髮精和護髮素很好用,可去除灰髮中的臘黃,使髮色更亮麗。」

作為巴黎萊雅「價值女性」(Women of Worth)形像大使,麥杜維決定接受兩個女兒的建議,在新冠肺炎疫情 期間讓髮色回歸自然的銀灰色,結果很好看。

麥杜維說:「灰髮在疫情期間長出來,但在我身上很好看。女兒從來沒說我看起來很糟,所以我想我們應該這麼做。」

巴黎萊雅Ever Pure紫色護髮組(L'Oreal Paris Ever Pure Purple Shampoo and Conditioner)有助消除灰髮上的病態色調,使髮色清新亮麗,也適用金髮、漂髮和挑染的頭髮。

該項組合產品可滋潤髮絲,對白髮尤其重要,因為白髮可能更乾燥、脆弱。保濕木槿讓頭髮完全滋潤,其純素配方不含硫酸鹽和對羥基苯甲酸酯(防腐劑的總稱),也不含刺激性鹽。

不只麥杜維力推,超過2萬9000名消費者讚賞巴黎萊雅Ever Pure紫色洗護組,亞馬遜 (Amazon)評價4.5顆星。

有人說用這項產品保持髮色灰亮,寫道:「我幾年前停止染髮,讓白髮自然生長,我當時不知道,就像戶外活動,陽光和南加州 的汙染會讓髮色發黃,看起來很噁。」

另有人寫道:「這是我找到最棒的洗髮精,可讓乾燥的捲曲灰髮保濕且受到保護。」

另有消費者形容這項產品組合「非常適合白髮」,寫道「嘗試多種矯色洗後,我發現這款最適合我。我的頭髮前面偏自然灰混深色,後面則是很捲的棕色,這項產品不僅讓髮色亮麗,還讓捲髮柔順」。

