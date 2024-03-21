我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉壟斷智慧手機市場 司法部控告蘋果公司

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

助你的銀髮柔潤發亮 巴黎萊雅紫色洗髮露2入組3萬人說讚

編譯陳韻涵／即時報導
巴黎萊雅Ever Pure紫色護髮組（L'Oreal Paris Ever Pure Purple Shampoo and Conditioner）。圖取自Amazon.com
巴黎萊雅Ever Pure紫色護髮組（L'Oreal Paris Ever Pure Purple Shampoo and Conditioner）。圖取自Amazon.com

愈來愈多明星保留自然銀髮，並透過洗髮產品「去黃」，維持銀髮亮麗動人。

電影「今天暫時停止」(Groundhog Day)喜劇女星安迪麥杜維(Andie MacDowell)表示，「巴黎萊雅(L'Oreal Paris)的Ever Pure紫色洗髮精和護髮素很好用，可去除灰髮中的臘黃，使髮色更亮麗。」

作為巴黎萊雅「價值女性」(Women of Worth)形像大使，麥杜維決定接受兩個女兒的建議，在新冠肺炎疫情期間讓髮色回歸自然的銀灰色，結果很好看。

麥杜維說：「灰髮在疫情期間長出來，但在我身上很好看。女兒從來沒說我看起來很糟，所以我想我們應該這麼做。」

巴黎萊雅Ever Pure紫色護髮組（L'Oreal Paris Ever Pure Purple Shampoo and Conditioner）有助消除灰髮上的病態色調，使髮色清新亮麗，也適用金髮、漂髮和挑染的頭髮。

該項組合產品可滋潤髮絲，對白髮尤其重要，因為白髮可能更乾燥、脆弱。保濕木槿讓頭髮完全滋潤，其純素配方不含硫酸鹽和對羥基苯甲酸酯(防腐劑的總稱)，也不含刺激性鹽。

不只麥杜維力推，超過2萬9000名消費者讚賞巴黎萊雅Ever Pure紫色洗護組亞馬遜(Amazon)評價4.5顆星。

有人說用這項產品保持髮色灰亮，寫道：「我幾年前停止染髮，讓白髮自然生長，我當時不知道，就像戶外活動，陽光和南加州的汙染會讓髮色發黃，看起來很噁。」

另有人寫道：「這是我找到最棒的洗髮精，可讓乾燥的捲曲灰髮保濕且受到保護。」

另有消費者形容這項產品組合「非常適合白髮」，寫道「嘗試多種矯色洗後，我發現這款最適合我。我的頭髮前面偏自然灰混深色，後面則是很捲的棕色，這項產品不僅讓髮色亮麗，還讓捲髮柔順」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

疫情 加州 亞馬遜

上一則

簡單方法 助你減少時差帶來的不適

延伸閱讀

中國10年內將有3億退休人口 銀髮教育市場快速成長

中國10年內將有3億退休人口 銀髮教育市場快速成長
美國現象／銀髮海嘯來襲 滿65歲該做哪些事

美國現象／銀髮海嘯來襲 滿65歲該做哪些事
全球最紅雙胞胎姊妹 AMIAYA頂粉紅髮色勇闖四大時裝周

全球最紅雙胞胎姊妹 AMIAYA頂粉紅髮色勇闖四大時裝周
長者上健身房運動1年 嗨喊下肢肌肉「很夠力」

長者上健身房運動1年 嗨喊下肢肌肉「很夠力」

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，一旦法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

2024-03-15 20:31
reddit網友分享此款草莓雪花餅。（取自reddit @Mslucyfher）

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

2024-03-15 11:24
示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

2024-03-12 11:26
白醋。Image by NatureFriend from Pixabay

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

2024-03-19 10:24
房仲協會將取消抽取6%的仲介費規定，將衝擊現有百萬人的房屋仲介圈，估計不少人因此退場。圖為一名房仲帶買主看房。（美聯社）

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業

2024-03-15 20:50
糙米飯。Image by MYCCF from Pixabay

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

2024-03-18 12:06

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？
洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜

洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜
Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供