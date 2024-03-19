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20日起六天 亞馬遜首次舉行「春季大拍賣」

編譯周靜芝 / 即時報導
電商龍頭亞馬遜（Amazon）即將於本周起舉辦春季促銷活動，對季節性商品進行折扣優惠，且對象不限於Prime會員。路透
電商龍頭亞馬遜（Amazon）即將於本周起舉辦春季促銷活動，對季節性商品進行折扣優惠，且對象不限於Prime會員。路透

電商龍頭亞馬遜（Amazon）即將於本周起舉辦春季促銷活動，對季節性商品進行折扣優惠，且對象不限於Prime會員。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，亞馬遜於14日表示，該活動名為「春季大拍賣」（Big Spring Sale），將於20日（周三）起在北美地區持續舉行六天。與通常在夏季舉辦的會員日Prime Day不同的是，本周起的活動也對非Prime會員開放。Prime會員在美國的年費為139元（或每月14.99元），福利包括免費快速送貨、旗下串流服務Prime Video以及享有Prime Day優惠。

亞馬遜表示，春季時裝、健身產品、戶外家具、亞馬遜品牌裝置與其他「溫暖天氣必備商品」等類別都將打折；這是亞馬遜首次在春季舉辦此類活動。

近年來，亞馬遜增加了一些購物活動，包括秋季的Prime會員大促銷、48小時「寵物日」與假日購物季前的美容護膚品特賣。

該網站推出春季促銷活動，是為回應消費者仍為通膨所苦、渴望獲得更多折扣。美國通貨膨脹率雖從2022年中期的40年高點回落，但仍高於聯準會2%的目標。勞工部（U.S. Department of Labor）12日表示，2月份消費者物價漲幅仍超過預期，比去年同期增加3.2%。

亞馬遜還面臨低價路線的拼多多（Temu）與希音（Shein）日益激烈的競爭。希音主打超低折扣服裝與配飾，拼多多則類似網路跳蚤市場，以其超低價格及遊戲化的購物體驗而大受歡迎。

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亞馬遜 拼多多 勞工部

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