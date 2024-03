20日起六天 亞馬遜首次舉行「春季大拍賣」

電商龍頭亞馬遜(Amazon)即將於本周起舉辦春季促銷活動,對季節性商品進行折扣優惠,且對象不限於Prime會員。路透

電商龍頭亞馬遜 (Amazon)即將於本周起舉辦春季促銷活動,對季節性商品進行折扣優惠,且對象不限於Prime會員。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導,亞馬遜於14日表示,該活動名為「春季大拍賣」(Big Spring Sale),將於20日(周三)起在北美地區持續舉行六天。與通常在夏季舉辦的會員日Prime Day不同的是,本周起的活動也對非Prime會員開放。Prime會員在美國的年費為139元(或每月14.99元),福利包括免費快速送貨、旗下串流服務Prime Video以及享有Prime Day優惠。

亞馬遜表示,春季時裝、健身產品、戶外家具、亞馬遜品牌裝置與其他「溫暖天氣必備商品」等類別都將打折;這是亞馬遜首次在春季舉辦此類活動。

近年來,亞馬遜增加了一些購物活動,包括秋季的Prime會員大促銷、48小時「寵物日」與假日購物季前的美容護膚品特賣。

該網站推出春季促銷活動,是為回應消費者仍為通膨所苦、渴望獲得更多折扣。美國通貨膨脹率雖從2022年中期的40年高點回落,但仍高於聯準會2%的目標。勞工部 (U.S. Department of Labor)12日表示,2月份消費者物價漲幅仍超過預期,比去年同期增加3.2%。

亞馬遜還面臨低價路線的拼多多 (Temu)與希音(Shein)日益激烈的競爭。希音主打超低折扣服裝與配飾,拼多多則類似網路跳蚤市場,以其超低價格及遊戲化的購物體驗而大受歡迎。

