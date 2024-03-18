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舒服到沒感覺它存在 Playtex無鋼圈胸罩7.7萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Playtex無鋼圈胸罩（18-Hour Ultimate Lift Wireless Bra）。圖取自Amazon.com
Playtex無鋼圈胸罩（18-Hour Ultimate Lift Wireless Bra）。圖取自Amazon.com

對多數女性來說，沒有什麼比在漫長一天後、脫下胸罩的感覺更暢快了。雅虎（Yahoo）新聞網站報導稱，胸罩所引起的皮膚過敏、緊繃感及鋼圈外露所造成的刮痕，都是穿戴時最讓人懊惱的問題；然而要選購一款觸感柔合、支撐力佳、不會在一天結束時讓人感覺飽受折磨的胸罩，並不是件簡單的事。

現在一款Playtex無鋼圈胸罩（18-Hour Ultimate Lift Wireless Bra），將消費者最在意的支撐力，提升至另一個水平。它的四種無縫線支撐，包括更高的側邊、更飽滿的罩杯、更寬的肩帶以及更平滑的背面布料。這樣的設計提供了自然提升效果；吸濕速乾材質，則可免去汗水淋漓的尷尬。這款胸罩採用了彈性緞面布料，可有效遮蓋擠出的後背肉，可調整肩帶不致過緊或滑落，輕鬆自在地穿戴長達18小時。

Playtex無鋼圈胸罩有34C至48DDD各種尺寸以及14種顏色（價格不一），可以選擇購買兩件裝的淺褐色、膚色或白色。

這款胸罩是亞馬遜網站上的熱門商品，獲得7萬7000多名購物者4.2星好評。一位粉絲開心地稱讚說，這款胸罩標榜能舒適地穿著18小時，完全沒有誇大其詞；挑到合適的尺寸時，它非常合身又柔軟，不會在肩膀留下痕跡，也能提供胸部良好的支撐。她說，她絕對會再買更多。

另一位滿意的消費者表示，舒服是這款胸罩最大的特點，幾乎就像沒戴一樣。布料如絲般柔軟光滑。版型設計合理，無鋼圈罩杯支撐力強，寬肩帶不會滑落，側面與背面的剪裁也不會有束縛或擠壓感。尺寸大小適中，講究舒適感的人，選這款胸罩就沒錯。

亞馬遜 雅虎

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