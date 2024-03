酒店品質柔軟不變形 涼感枕頭6.4萬人愛

Utopia枕頭。圖取自Amazon.com

每個人一生中約有三分之一時間是在床上度過,但並非每天都能享有舒適、深度的睡眠,讓醒來後充滿活力。雅虎 (Yahoo)新聞網站報導稱,干擾睡眠的因素,可能是生活中的煩惱、為人父母的壓力,或是躺在身邊的另一半鼾聲如雷鳴;但有一點可肯定的是,那又熱又軟、形狀扭曲的枕頭,與睡眠時的煩躁不安脫不了關係。

如果是這樣,不妨試試一款深受歡迎的Utopia枕頭,它可能從此改變睡眠與生活品質;現在一對雙人床的枕頭,在亞馬遜 網站從優惠價27元起跳(實際價格以網站標示為準)。

這款枕頭是「縫有襯料的枕頭」(gusseted pillows),就是指枕頭四周的雙層織布,可增加高度與支撐,使枕頭更加立體;這是一種防止枕頭變形的方法,更能為人帶來一夜好眠。

Utopia枕頭在透氣的布套內填充了950克的聚酯纖維,確保枕頭的涼爽。如果經常一覺醒來熱得滿頭大汗,這款涼感枕頭可說是為你量身打造的。6萬4000 多名滿意的消費者,給予它4.4星評價。

一名從此安然入夢的消費者說,這是他接觸過最豪華的枕頭,比住過的任何酒店枕頭都要好。它們非常涼爽,無論把頭放在哪裡,觸感都十分舒適,且支撐力強,結實但不會過硬。蓬鬆、飽滿又柔軟,讓他只想跳到床上躺在這款枕頭上。

一位曾為睡眠所苦的購物者宣稱,她愛死Utopia枕頭,為了找到合適的枕頭,她不知花了多少錢。患有嚴重頸椎毛病的她,這款枕頭總是能讓她找到容易入睡的姿勢;一覺醒來,脖子也不僵硬了。她說,總算有一款枕頭管用;此外,它還能保持涼爽。

