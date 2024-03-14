我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX星艦第3度試射順利升空 但重返大氣層失蹤

波音輪胎又出包 美航249人緊急迫降洛杉磯

酒店品質柔軟不變形 涼感枕頭6.4萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Utopia枕頭。圖取自Amazon.com
Utopia枕頭。圖取自Amazon.com

每個人一生中約有三分之一時間是在床上度過，但並非每天都能享有舒適、深度的睡眠，讓醒來後充滿活力。雅虎（Yahoo）新聞網站報導稱，干擾睡眠的因素，可能是生活中的煩惱、為人父母的壓力，或是躺在身邊的另一半鼾聲如雷鳴；但有一點可肯定的是，那又熱又軟、形狀扭曲的枕頭，與睡眠時的煩躁不安脫不了關係。

如果是這樣，不妨試試一款深受歡迎的Utopia枕頭，它可能從此改變睡眠與生活品質；現在一對雙人床的枕頭，在亞馬遜網站從優惠價27元起跳（實際價格以網站標示為準）。

這款枕頭是「縫有襯料的枕頭」（gusseted pillows），就是指枕頭四周的雙層織布，可增加高度與支撐，使枕頭更加立體；這是一種防止枕頭變形的方法，更能為人帶來一夜好眠。

Utopia枕頭在透氣的布套內填充了950克的聚酯纖維，確保枕頭的涼爽。如果經常一覺醒來熱得滿頭大汗，這款涼感枕頭可說是為你量身打造的。6萬4000 多名滿意的消費者，給予它4.4星評價。

一名從此安然入夢的消費者說，這是他接觸過最豪華的枕頭，比住過的任何酒店枕頭都要好。它們非常涼爽，無論把頭放在哪裡，觸感都十分舒適，且支撐力強，結實但不會過硬。蓬鬆、飽滿又柔軟，讓他只想跳到床上躺在這款枕頭上。

一位曾為睡眠所苦的購物者宣稱，她愛死Utopia枕頭，為了找到合適的枕頭，她不知花了多少錢。患有嚴重頸椎毛病的她，這款枕頭總是能讓她找到容易入睡的姿勢；一覺醒來，脖子也不僵硬了。她說，總算有一款枕頭管用；此外，它還能保持涼爽。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 雅虎

上一則

沒大學文憑卻擠進科技業 她年賺12.5萬元

延伸閱讀

改善照明安裝簡易 2個櫥櫃燈20元

改善照明安裝簡易 2個櫥櫃燈20元
好市多金條賣太好又賣銀幣 背後用意在這

好市多金條賣太好又賣銀幣 背後用意在這
好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意

好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意
目標百貨季獲利佳 但對今年悲觀

目標百貨季獲利佳 但對今年悲觀

熱門新聞

Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

2024-03-12 11:26
好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。路透

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

2024-03-12 09:52
Photo by RDNE Stock project on pexels

只要2湯匙 專家說用太多洗衣精 衣服反而洗不乾淨

2024-03-11 09:48

超人氣

更多 >
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題

女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題
從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場
洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民野蠻攻擊

洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民野蠻攻擊