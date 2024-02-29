掃雪刮冰不傷車 伸縮雪掃帚1.3萬人愛

Snow Joe四合一伸縮雪掃帚兼刮冰器（LED 4-In-1 Telescoping Snow Broom and Ice Scraper）。圖取自Amazon.com

雖然冬天已逐漸遠離，但住在下雪地區、剛經歷過數場風雪的民眾，很難忘記天剛亮就得起床鏟雪的痛苦；更令人不快的是，正趕著出門，卻得先清理汽車上的積雪。雅虎 （Yahoo）新聞網站報導，暢銷小工具Snow Joe四合一伸縮雪掃帚兼刮冰器（LED 4-In-1 Telescoping Snow Broom and Ice Scraper）可改善這一切，在冬天成為最佳幫手；目前在亞馬遜 網站的優惠價為20元。

1萬3000多名給予4.4顆星評價的消費者指出，這項小工具是冬季必備好物，它輕便易用，大手一揮就能清除兩英呎厚積雪。它的一端是個刮爪，另一端則是類似掃帚的面板，不同於一般用來清理擋風玻璃積雪的雪刷。它的設計目的是把一堆雪從汽車引擎蓋上推開，就像掃雪機把雪推到路邊一樣；保麗龍的材質不致刮傷汽車烤漆。可旋轉的面板，還能依據需要調整角度，且可拆下，便於存放在後車箱或車庫；面板上還附有兩個LED燈，可在天未亮時提供照明。

這個掃雪、刮冰的小工具有個伸縮手柄，可從33英吋伸長至52英吋。對於個頭不高的車主，即使在清除休旅 車的前大燈到尾燈積雪時，也不須大費力氣；個子高的更可縮短鏟雪時間、清晰上路。

一位中西部的網友分享說，他很高興接受朋友的推薦買了它，確實為他省下不少時間，可更輕鬆地清除車上積雪，是密西根的冬季必備品。

另一位給予5星評價的粉絲留言說，他試過很多不同的除雪工具，以這款Snow Joe四合一伸縮雪掃帚兼刮冰器最優；保麗龍面板質地柔軟，完全不會傷到他剛買的寶貝新車。更棒的是，身材不高的他，一次能掃掉這麼多雪、可搆得到休旅車上方任何角落，是生活在下雪地區者不可或缺之物。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.