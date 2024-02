掃雪刮冰不傷車 伸縮雪掃帚1.3萬人愛

Snow Joe四合一伸縮雪掃帚兼刮冰器(LED 4-In-1 Telescoping Snow Broom and Ice Scraper)。圖取自Amazon.com

雖然冬天已逐漸遠離,但住在下雪地區、剛經歷過數場風雪的民眾,很難忘記天剛亮就得起床鏟雪的痛苦;更令人不快的是,正趕著出門,卻得先清理汽車上的積雪。雅虎 (Yahoo)新聞網站報導,暢銷小工具Snow Joe四合一伸縮雪掃帚兼刮冰器(LED 4-In-1 Telescoping Snow Broom and Ice Scraper)可改善這一切,在冬天成為最佳幫手;目前在亞馬遜 網站的優惠價為20元。

1萬3000多名給予4.4顆星評價的消費者指出,這項小工具是冬季必備好物,它輕便易用,大手一揮就能清除兩英呎厚積雪。它的一端是個刮爪,另一端則是類似掃帚的面板,不同於一般用來清理擋風玻璃積雪的雪刷。它的設計目的是把一堆雪從汽車引擎蓋上推開,就像掃雪機把雪推到路邊一樣;保麗龍的材質不致刮傷汽車烤漆。可旋轉的面板,還能依據需要調整角度,且可拆下,便於存放在後車箱或車庫;面板上還附有兩個LED燈,可在天未亮時提供照明。

這個掃雪、刮冰的小工具有個伸縮手柄,可從33英吋伸長至52英吋。對於個頭不高的車主,即使在清除休旅 車的前大燈到尾燈積雪時,也不須大費力氣;個子高的更可縮短鏟雪時間、清晰上路。

一位中西部的網友分享說,他很高興接受朋友的推薦買了它,確實為他省下不少時間,可更輕鬆地清除車上積雪,是密西根的冬季必備品。

另一位給予5星評價的粉絲留言說,他試過很多不同的除雪工具,以這款Snow Joe四合一伸縮雪掃帚兼刮冰器最優;保麗龍面板質地柔軟,完全不會傷到他剛買的寶貝新車。更棒的是,身材不高的他,一次能掃掉這麼多雪、可搆得到休旅車上方任何角落,是生活在下雪地區者不可或缺之物。

