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性感女星莎瑪海耶克凍齡肌膚 全靠這罐14元面霜

編譯周靜芝 / 即時報導
Del Indio Papago面霜。圖取自Amazon.com
Del Indio Papago面霜。圖取自Amazon.com

好萊塢性感女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）演技屢獲肯定，身兼電影製片人的她，在57歲仍擁有光彩出眾的容顏，也讓她成為眾多女性的最佳美容典範。雅虎新聞報導，紅毯常客的海耶克，每次出現在鏡頭前，都以自然、凍齡美貌豔驚四座；而海耶克將自己的光澤肌膚，歸功於一款面霜中的重要成分。

墨西哥裔的海耶克在接受Elle雜誌訪問時表示，她使用的面霜含有從細花含羞草樹（Tepezcohuite）所萃取的成分，這種植物在墨西哥被用來治療燒燙傷，因為它能讓皮膚完全重生。海耶克透露，當她把其中一些成分提供給美國的實驗室時，他們的反應是「天啊！怎麼沒人想到用這個？」她說，這就是她不用打肉毒桿菌、換膚或注射填充物的不老秘訣。

細花含羞草樹因樹皮富含有助皮膚、頭髮再生的成分，也被稱為「墨西哥皮膚樹」（Mexican skin tree）。1980年代，墨西哥發生地震與天然氣大爆炸時，由於藥物匱乏，它被用來治療了數十萬名燒燙傷患者。

幸運的是，不必擁有明星身價，也能享用這款神奇面霜。現在，亞馬遜網站特價優惠，花14元就能買到一罐廣受消費者喜愛的Del Indio Papago晚霜

一位使用者興奮地表示，數十年來她嘗試過無數護膚品，Del Indio Papago是她用過之後效果最卓著的產品；僅早晚塗抹了一個星期，她就發現膚色、觸感與膚質有了明顯改善，讓她67歲的肌膚在數十年後重新煥發光彩。

一位給予5星評價的消費者留言說，她開心極了，這款超棒的保濕霜讓她的皮膚感覺水潤光滑，連小細紋也不那麼明顯了。

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墨西哥 亞馬遜 好萊塢

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