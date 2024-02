性感女星莎瑪海耶克凍齡肌膚 全靠這罐14元面霜

Del Indio Papago面霜。圖取自Amazon.com

好萊塢 性感女星莎瑪海耶克(Salma Hayek)演技屢獲肯定,身兼電影製片人的她,在57歲仍擁有光彩出眾的容顏,也讓她成為眾多女性的最佳美容典範。雅虎新聞報導,紅毯常客的海耶克,每次出現在鏡頭前,都以自然、凍齡美貌豔驚四座;而海耶克將自己的光澤肌膚,歸功於一款面霜中的重要成分。

墨西哥 裔的海耶克在接受Elle雜誌訪問時表示,她使用的面霜含有從細花含羞草樹(Tepezcohuite)所萃取的成分,這種植物在墨西哥被用來治療燒燙傷,因為它能讓皮膚完全重生。海耶克透露,當她把其中一些成分提供給美國的實驗室時,他們的反應是「天啊!怎麼沒人想到用這個?」她說,這就是她不用打肉毒桿菌、換膚或注射填充物的不老秘訣。

細花含羞草樹因樹皮富含有助皮膚、頭髮再生的成分,也被稱為「墨西哥皮膚樹」(Mexican skin tree)。1980年代,墨西哥發生地震與天然氣大爆炸時,由於藥物匱乏,它被用來治療了數十萬名燒燙傷患者。

幸運的是,不必擁有明星身價,也能享用這款神奇面霜。現在,亞馬遜 網站特價優惠,花14元就能買到一罐廣受消費者喜愛的Del Indio Papago晚霜。

一位使用者興奮地表示,數十年來她嘗試過無數護膚品,Del Indio Papago是她用過之後效果最卓著的產品;僅早晚塗抹了一個星期,她就發現膚色、觸感與膚質有了明顯改善,讓她67歲的肌膚在數十年後重新煥發光彩。

一位給予5星評價的消費者留言說,她開心極了,這款超棒的保濕霜讓她的皮膚感覺水潤光滑,連小細紋也不那麼明顯了。

