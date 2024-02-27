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亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

編譯徐薏茹／即時報導
在電商巨頭亞馬遜(Amazon)，你可以在專屬的折價券網頁找便宜，就像在報紙中翻找優惠券般有趣。路透
在電商巨頭亞馬遜(Amazon)，你可以在專屬的折價券網頁找便宜，就像在報紙中翻找優惠券般有趣。路透

不少人善用傳統的紙本優惠券，但如果你以為線上購物無法使用優惠券，那可就大錯特錯了。至少在電商巨頭亞馬遜(Amazon)，你可以在專屬的折價券網頁找便宜，就像在報紙中翻找優惠券般有趣。

亞馬遜的優惠券網頁：

https://www.amazon.com/Coupons/b?node=2231352011&tag=yle01-p-o-4z9-20&ascsubtag=f05f308acc3f11eebb6225065bbe616b

如何使用

亞馬遜在這一優惠券網站提供各種折扣，包括美容產品、廚房用品、電子產品和時裝等(在左側欄位尋找各品項優惠券清單)，你可以「剪下」(即點擊)優惠券，該商品就會被加入購物車中，結帳時會套用所選的優惠，若是沒有在購物車中立即看到優惠券不需擔心。

另外可以使用優惠券頁面上的搜索欄搜尋喜愛品牌的優惠券，在左側的品項清單上，可以點擊「您的優惠券」(your coupons)，查看已經剪下的優惠券。

下拉清單可以顯示各種類別，根據到期日提供最大的優惠，以及最受歡迎的優惠產品。

詳請請看這

優惠券只適用於一件商品，代表如果您購買三個相同的按摩器，只有一個可以享有額外折扣。

該網站會不斷新增優惠券，為了不錯過省錢機會，可將優惠網站加入書籤，定期查看最新優惠。

雖然不必立即使用優惠券，但每張優惠券都有有效期限，因此如果發現想要的商品，最好盡早購買。

如果要退還使用優惠券購買的商品，節省的金額可能會從退貨信用額中扣除。

可以在社群媒體或透過電子郵件分享優惠券，因此若發現朋友會喜歡的折扣，不妨寄送給朋友，不會影響個人使用優惠券的權利。

亞馬遜 社群媒體 電商

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