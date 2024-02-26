我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

矽谷最熱門雇主 輝達半數員工年薪逾22萬8000元

輕巧不漏水 水瓶3.3萬人喊讚

記者顏伶如／即時報導
Owala FreeSip系列水壺。圖取自Amazon.com
Owala FreeSip系列水壺。圖取自Amazon.com

想購買水壺的消費者，不妨考慮Owala FreeSip品牌。瓶身流線造型，有16盎司、24盎司、32盎司、40盎司共4種容量，標準款24盎司可以放在絕大多數汽車杯架，有20種漂亮顏色可選。

購物專家說，許多消費者可能認為FreeSip系列水壺只注重造型設計，並未重視功能，但只要按開瓶蓋就能體驗到箇中奧妙，名稱取為FreeSip果然有道理。

有雙重功能的瓶口設計，小口慢喝或大口暢飲都不必轉換瓶口或掀開瓶蓋，寬式杯口方便直接暢飲，內建吸管則可慢慢喝飲料。

Owala FreeSip與Stanley Quencher都是在社群媒體引起轟動的熱門商品，不過兩者之間無法彼此替代。

價格條件方面，40盎司Owala FreeSip水壺售價38元，Stanley Quencher相同容量水壺則要45元。32盎司Owala FreeSip水壺售價33元，Stanley Quencher水壺則要35元。24盎司Owala FreeSip水壺售價28元，Stanley Quencher的20盎司水壺賣30元。Owala經常推出特價優惠。

造型美觀方面，兩個品牌則頗為接近，同為不鏽鋼材質，霧面處理，有許多俏麗顏色可選。兩個品牌都能保冰最多24小時。

最大差別在於防滲功能。FreeSip可以顛倒放置不會滲漏，但Stanley Quencher則無法做到，飲料會從吸管流出。

Owala FreeSip在TikTok擁有廣大粉絲，在亞馬遜(Amazon)網站則由於吸引大批消費者捧場，榮登保溫水壺熱銷排行榜第一名。根據統計，Owala FreeSip在亞馬遜網站上獲得3萬3000多網友給予4.8顆星評價。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 社群媒體 Amazon

上一則

走出約翰藍儂陰影 小野洋子70年創作展

延伸閱讀

首申失業金數 降至五周新低

首申失業金數 降至五周新低
永恆的夏天（一九）

永恆的夏天（一九）
拜登競選開TikTok帳號 共和黨議員籲移除

拜登競選開TikTok帳號 共和黨議員籲移除
對國安疑慮造成不良示範 共和黨議員籲拜登移除TikTok

對國安疑慮造成不良示範 共和黨議員籲拜登移除TikTok

熱門新聞

燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

2024-02-22 11:16
克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

2024-02-19 10:26
影音編輯。示意圖。Photo by Ryan Snaadt on Unsplash

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

2024-02-21 11:28
球芽甘藍。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

2024-02-20 10:38
Photo by rupixen.com on Unsplash

想買便宜機票 把握出發前這個時間段

2024-02-20 09:52
威斯康辛州麥迪遜（Madison）。Image by 12019 from Pixabay

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

2024-02-23 10:26

超人氣

更多 >
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾