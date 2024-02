輕巧不漏水 水瓶3.3萬人喊讚

Owala FreeSip系列水壺。圖取自Amazon.com

想購買水壺的消費者,不妨考慮Owala FreeSip品牌。瓶身流線造型,有16盎司、24盎司、32盎司、40盎司共4種容量,標準款24盎司可以放在絕大多數汽車杯架,有20種漂亮顏色可選。

購物專家說,許多消費者可能認為FreeSip系列水壺只注重造型設計,並未重視功能,但只要按開瓶蓋就能體驗到箇中奧妙,名稱取為FreeSip果然有道理。

有雙重功能的瓶口設計,小口慢喝或大口暢飲都不必轉換瓶口或掀開瓶蓋,寬式杯口方便直接暢飲,內建吸管則可慢慢喝飲料。

Owala FreeSip與Stanley Quencher都是在社群媒體 引起轟動的熱門商品,不過兩者之間無法彼此替代。

價格條件方面,40盎司Owala FreeSip水壺售價38元,Stanley Quencher相同容量水壺則要45元。32盎司Owala FreeSip水壺售價33元,Stanley Quencher水壺則要35元。24盎司Owala FreeSip水壺售價28元,Stanley Quencher的20盎司水壺賣30元。Owala經常推出特價優惠。

造型美觀方面,兩個品牌則頗為接近,同為不鏽鋼材質,霧面處理,有許多俏麗顏色可選。兩個品牌都能保冰最多24小時。

最大差別在於防滲功能。FreeSip可以顛倒放置不會滲漏,但Stanley Quencher則無法做到,飲料會從吸管流出。

Owala FreeSip在TikTok擁有廣大粉絲,在亞馬遜 (Amazon )網站則由於吸引大批消費者捧場,榮登保溫水壺熱銷排行榜第一名。根據統計,Owala FreeSip在亞馬遜網站上獲得3萬3000多網友給予4.8顆星評價。

