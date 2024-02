清潔軟化又滋潤 DHC日本缷妝油2.1萬人愛

日本製的DHC深層卸妝油(DHC Deep Cleansing Oil)。圖取自Amazon.com

對那些沒用過的人來說,卸妝油的作用是與皮膚上的皮脂、污垢、化妝品和其他殘留物相結合,使它們軟化、脫落;畢竟,油才能溶解油。而眾所周知,肌膚保養最不該犯的天條,就是睡前不卸妝。

雅虎 (Yahoo)新聞網站報導,日本 製的DHC深層卸妝油(DHC Deep Cleansing Oil)主要成分是橄欖油,使用時不會讓肌膚感覺油膩。除了橄欖油,它還富含能抗氧化的維生素E,減少肌膚受到自由基的傷害,同時補充水分。

與其他潔顏油與卸妝乳相比,DHC深層卸妝油的質地十分輕盈,這對以橄欖油為主的潔膚品來說頗令人意外。這款潔顏油還不含香料和著色劑,也適合敏感肌膚使用。

DHC深層卸妝油使用簡單,首先擠幾滴在乾淨的手上,塗抹於乾的臉部;之後,在手中加點水、輕輕按摩,此時卸妝油會變成乳狀。最後,再用一般洗面乳洗臉,就可完整個卸妝、清潔的工作。

亞馬遜 網站上,有超過2萬1000名用戶給予這款售價27元的產品4.7星評價。 一位給予5星評價的消費者分享說,起初她很猶豫,但用了不到兩周後,鼻子上討厭的黑頭粉刺就全消失了,這是她用過最好的卸妝產品。

另一位滿意的顧客留言表示,她愛死這款產品了,她的皮膚幾乎有一年沒被她好好保養。她說,她是上了年紀的人,開始用這款產品後,皮膚不再暗沉,現在看來好似年輕了幾歲。

