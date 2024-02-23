清潔軟化又滋潤 DHC日本缷妝油2.1萬人愛

日本製的DHC深層卸妝油(DHC Deep Cleansing Oil)。圖取自Amazon.com

對那些沒用過的人來說，卸妝油的作用是與皮膚上的皮脂、污垢、化妝品和其他殘留物相結合，使它們軟化、脫落；畢竟，油才能溶解油。而眾所周知，肌膚保養最不該犯的天條，就是睡前不卸妝。

雅虎 （Yahoo）新聞網站報導，日本 製的DHC深層卸妝油(DHC Deep Cleansing Oil)主要成分是橄欖油，使用時不會讓肌膚感覺油膩。除了橄欖油，它還富含能抗氧化的維生素E，減少肌膚受到自由基的傷害，同時補充水分。

與其他潔顏油與卸妝乳相比，DHC深層卸妝油的質地十分輕盈，這對以橄欖油為主的潔膚品來說頗令人意外。這款潔顏油還不含香料和著色劑，也適合敏感肌膚使用。

DHC深層卸妝油使用簡單，首先擠幾滴在乾淨的手上，塗抹於乾的臉部；之後，在手中加點水、輕輕按摩，此時卸妝油會變成乳狀。最後，再用一般洗面乳洗臉，就可完整個卸妝、清潔的工作。

亞馬遜 網站上，有超過2萬1000名用戶給予這款售價27元的產品4.7星評價。 一位給予5星評價的消費者分享說，起初她很猶豫，但用了不到兩周後，鼻子上討厭的黑頭粉刺就全消失了，這是她用過最好的卸妝產品。

另一位滿意的顧客留言表示，她愛死這款產品了，她的皮膚幾乎有一年沒被她好好保養。她說，她是上了年紀的人，開始用這款產品後，皮膚不再暗沉，現在看來好似年輕了幾歲。

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