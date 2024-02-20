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費用增加福利減少 亞馬遜139元年費值得嗎？

記者顏伶如／即時報導
亞馬遜過去幾年修改Prime福利規定，包括訂定收費新標準，調高送貨上門的最低消費門檻，許多客戶不禁問道：花錢參加Prime是否還值得？（美聯社）
亞馬遜過去幾年修改Prime福利規定，包括訂定收費新標準，調高送貨上門的最低消費門檻，許多客戶不禁問道：花錢參加Prime是否還值得？（美聯社）

亞馬遜(Amazon)不斷提高Prime年費，從10年前的79元漲至現在的139元，不少消費者覺得可以享受許多配套優惠，繳交年費依然划算，例如網購免運費、收看影音串流娛樂、買菜打折等。然而，亞馬遜過去幾年修改Prime福利規定，包括訂定收費新標準，調高送貨上門的最低消費門檻，許多客戶不禁問道：花錢參加Prime是否還值得？

聖塔克拉拉大學利維商學院(Leavey School of Business)行銷教授卡亞南(Kirthi Kalyanam)說，像Prime一樣的配套服務是否值得參加，對消費者來說很難衡量，這是商家的刻意設計；付費訂閱之所以成功，部分原因是許多消費者記不清楚使用狀況，或搞不清楚規定更改，而且經常忘記取消訂閱。

Prime最初是以免運費做為賣點推出，搭配影音串流，還有大量書籍及雜誌的電子圖書館。2019年，亞馬遜先是宣布數百萬件商品可以為Prime訂戶提供當日送貨服務，後來又為Amazon Fresh兩小時買菜服務35元以上訂單取消14.99元運費。

但從2021年起，亞馬遜開始以營運成本為由，收取全食超市(Whole Foods)買菜配送9.65元運費。2023年，Amazon Fresh免運費的最低消費門檻從35元調高到150元，後來在客戶抱怨之下修改為100元，未達門檻則收運費9.95元。

如今許多Prime福利需要另外付費，最新實例是Prime Video每月收取2.99元才能避免廣告。Prime雖有照片無限儲存，影片卻有5 GB儲存限制，超過上限要另外付費，100 GB方案在5年內價格兩度調漲，如今年費為23.88元。

如果要享受完整的Prime服務，所有費用加起來一年上看320元，這還不包括買菜服務。

大學生或18歲至24歲年輕人可參加Prime Student，最初半年免費，然後每年年費69元，直到屆滿25歲或離開學校。

最划算的辦法是分享福利，Amazon Household可以加入另一名成年人及最多四名青少年，彼此之間並不必是一家人，也不需要同住在一個屋簷底下，所有成員都能獲得網購免運費福利，還能收看Prime Video，不同成員登入、消費紀錄分開，但共用結帳方式。

亞馬遜 福利 Amazon

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