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權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

編譯尤寶琪／即時報導
克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社
克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社

消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Reports)最新報告指出，電動車在可靠性方面，仍有很長一段路要走；這份針對30萬輛電動車的調查發現，電動車維護問題比汽油車要多了79%；同時，混合式電動車(plug-in hybrids)的情況更糟，駕駛提出的問題比普通車輛多了146%。

結果顯示，在更迫切需要環保汽車之際，電動車產業卻仍在努力解決電動化技術問題；隨著全球氣溫上升，製造商競相向市場推出減少碳排放的車款，而在在這驚人的速度下，可靠性卻似乎成了受害者。

在民調的電動車選項中，三款車型因為車主體驗不佳而特別突出：

克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車

克萊斯勒這款經典混合式電動小型貨車，在「消費者報導」」分析中得分超低，滿分100分只拿了14分；車主報告了從意味著機械缺失的噪音到變速箱故障等一系列問題。在花大錢買了最新車款後，駕駛們得到了一輛據稱是高科技，但卻問題一堆的貨車。

奧迪(Audi) Q5

奧迪(Audi) Q5。美聯社
奧迪(Audi) Q5。美聯社

奧迪的豪華複合式電動車表現稍好一點，在可靠性方面取得「遠低於水平」的評價。車主詳細指出引擎、電力系統和旨在提升駕車體驗舒適功的問題細節；且這輛價格而貴的汽車，也經常出現複雜的技術問題，讓車主跑維修廠的機會多於實際上路。

特斯拉(Tesla) Model 3

特斯拉(Tesla) Model 3。美聯社
特斯拉(Tesla) Model 3。美聯社

就連電動車經典品牌特斯拉在「消費者報導」中的評估也不太妙；雖然特斯拉的動力系統表現符合預期，但從觸控螢幕到車身版面對齊等特斯拉創新組件，表現卻是令人失望；油漆缺陷、鬆動護板和介面故障，意味著馬斯克(Elon Musk)的工程神童在實現其承諾之前，還有許多功課要做。

報告結果顯示，匆忙轉型電動車的汽車產業面臨潛在問題，儘管有些車款顯示出電動車技術可以提供持久運輸，但這些車款是例外。在製造商解決可靠性低下的根本因素之前，搶先進入電動車市場的車主，得做好心理準備，並準備好拖車公司的電話。

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