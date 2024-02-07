Edmunds推薦今年最佳車款 豐田、寶馬、Kia上榜

最佳汽車 Toyota Prius。美聯社

專業汽車評論網站Edmunds經獨立測試評比後，選出今年度最佳車款。

最佳汽車 Toyota Prius

新改款的Priius仍舊保留五門掀背造型，但變得更酷、更時尚。洗鍊的線條和緊緻的車身，適如其分地反映出靈活流暢的性能。省油效能依舊是Prius的一大賣點，市區／公路混合測試結果，每加侖可行駛57哩。2.0升四缸HEV引擎，輕鬆榨出196匹馬力，可搭配全時四輪驅動系統。

參考售價：2萬9045元起

最佳電動車 BMW i5

最佳電動車 BMW i5。美聯社

i5是BMW 5系列中型轎車的電動版。動力系統的改換並不影響原車系的精緻內裝和乘坐舒適；所有BMW最新科技裝備和駕駛輔助功能，也原封不動移植過來。i5系列最頂級M60車款可爆發出強大的593匹馬力，基本款單馬達i5 eDrive40也能提供敏捷加速性能。實測單次充電續航力可達321哩。

參考售價：6萬7795元起

最佳休旅 車 Kia Sportage Hybrid

最佳休旅車 Kia Sportage Hybrid。美聯社

這款小型跨界休旅車或許不見得適合遠征撒哈拉沙漠，但在都會和郊區已游刃有餘。1.6升四缸渦輪增壓引擎，噴出227匹馬力和258磅/呎扭力，往往令人忘記這是一輛油電混合汽車，直到發現每加侖可行駛43哩時才猛然想起。

參考售價：2萬9965元起

最佳電動休旅車 Kia EV9

最佳電動休旅車 Kia EV9。美聯社

2024年才剛上市，EV9立刻就贏得眾多專業汽車媒體的好評。可供七名成人舒適乘坐的三排座椅大型車身，售價卻比德國或特斯拉 同級車便宜數萬元。雙電動馬達提供了358匹馬力豐沛動能，續航力達306哩。

參考售價：5萬6395元起

最佳皮卡 Chevrolet Colorado

最佳皮卡 Chevrolet Colorado。美聯社

配備2.7升四缸TurboMax渦輪增壓引擎，310匹馬力和430磅/呎扭力，Colorado可以拖著 7700磅的重物，輕鬆越野。但四門雙排座車廂內，現代化數位顯示器和諸多先進駕駛輔助設備，令人彷彿置身豪華轎車。

參考售價：3萬1095元起

最佳電動皮卡 Ford F-150 Lightning

最佳電動皮卡 Ford F-150 Lightning。美聯社

F-150 Lightning無論外觀、動力和性能都和燃油版Ford F系列中型皮卡無異，而且能勝任所有小卡車的任務，卻完全不會排放廢氣，實測滿電情況下行駛345哩，令人印象深刻。