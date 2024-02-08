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用戶退訂率升 串流業者「捆綁銷售」留人

編譯徐薏茹／綜合報導
串流服務愈來愈難留住用戶，許多用戶停止訂閱，最新數據顯示，升級串流服務的用戶退訂率從一年前的5.1%上升至6.3%。(美聯社)
串流服務愈來愈難留住用戶，許多用戶停止訂閱，最新數據顯示，升級串流服務的用戶退訂率從一年前的5.1%上升至6.3%。(美聯社)

串流服務愈來愈難留住用戶，許多用戶停止訂閱，最新數據顯示，升級串流服務的用戶退訂率從一年前的5.1%上升至6.3%。

根據訂閱分析供應商Antenna的分析數據顯示，過去兩年主要串流服務平台中，約四分之一的美國用戶至少取消其中三家，包括Apple TV+、Discovery+、Disney+、Hulu、Max、Netflix、 Paramount+、Peacock、Starz；兩年前的這一數據為15%。

在提高盈利和避免必須再度獲得用戶的壓力下，串流媒體業者正嘗試一系列策略以留住用戶，包括推出成本較低且含廣告的服務版本、與競爭對手合作搭配捆綁銷售，以及提供折扣或數月的免費試用。

根據Antenna的資訊，部分退訂的用戶之後會重新訂閱，四分之一取消升級串流服務的人通常會在四個月內重新訂閱該服務，三分之一的人會在七個月內重新訂閱，半數的人會在兩年內重新訂閱。

Antenna聯合創辦人兼執行長卡森(Jonathan Carson)指出，串流業者在試圖贏回用戶時將必須變得更加熟練，例如，業者可能會將廣告和行銷瞄準那些傾向在一年中某個時候觀看的人群。

含廣告的方案是業者吸引新用戶的方式，同時吸引取消訂閱且希望減少付費的用戶回流。

在去年11月訂閱Disney+或轉回試用版的美國用戶中，近60%的人選擇含廣告的方案，這一數據因黑色星期五促銷而增長，高於2022年12月的25%，當時廣告方案剛推出。

11月訂閱Disney+或轉回試用版的美國用戶中，近60%的人選擇較低費率的含廣...
11月訂閱Disney+或轉回試用版的美國用戶中，近60%的人選擇較低費率的含廣告方案。(美聯社)

超過三分之一的Netflix新美國用戶選擇廣告方案，多於一年前廣告方案推出時的11%；業者表示廣告方案對於他們及注重價格的客戶而言是雙贏，可以從每月訂閱及廣告銷售中獲利。

一些競爭對手已經開始捆綁銷售廣告方案，提供折扣希望用戶看到產品價值，並訂閱更長的時間；華納兄弟執行長薩斯拉夫(David Zaslav)表示捆綁銷售是公司未來的重要部分，可以提供良好的用戶體驗；迪士尼指出，當用戶付費使用捆綁方案時，較不可能取消串流服務。

串流平台都已直接整合在遙控選台器上，但卻愈來愈難留住用戶，許多用戶停止訂閱，最新...
串流平台都已直接整合在遙控選台器上，但卻愈來愈難留住用戶，許多用戶停止訂閱，最新數據顯示，升級串流服務的用戶退訂率從一年前的5.1%上升至6.3%。(美聯社)

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