儲存衣物好幫手 布質收納箱2萬人說讚

Fab Totes布質收納箱。圖取自Amazon.com

想要新年有番新氣象，衣櫥也需整理出足夠的收納空間。雅虎 新聞網站撰稿人卡哈特（Rebecca Carhart）推薦了儲存衣物的好幫手，這款Fab Totes布質收納箱，在亞馬遜 網站獲得2萬2000個4.3星好評，價錢為6個30元。

這些收納箱採用耐用織布製成，可保護衣物免受損壞；附有透明窗口，方便快速找到所需的物品。每個箱子的容量為60公升，足夠存放過季衣物、寢具與配件等。這些箱子防潮透氣，能讓衣物保持良好狀態；此外，雙向不鏽鋼拉鍊，不易卡住或脫落。側面的把手方便移動，不使用時可折平，節省存放空間。

卡哈特指出，最棒的是，它們可以堆疊，讓空間利用得淋漓盡致。一位購物者誇讚說，這些收納箱為她的生活帶來巨大改變，讓衣櫃、臥室或家裡其他空間的收納更方便；它們很牢固、可以堆疊，她樂意推薦這款產品。

另一位消費者說，這款布質收納箱的堅固與容量如此之大，讓她十分意外。她用它們來存放疊好的毯子、沙灘巾與被子；她更喜歡側面透明的設計，不用打開就能看清裡面的物品。

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