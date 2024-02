儲存衣物好幫手 布質收納箱2萬人說讚

Fab Totes布質收納箱。圖取自Amazon.com

想要新年有番新氣象,衣櫥也需整理出足夠的收納空間。雅虎 新聞網站撰稿人卡哈特(Rebecca Carhart)推薦了儲存衣物的好幫手,這款Fab Totes布質收納箱,在亞馬遜 網站獲得2萬2000個4.3星好評,價錢為6個30元。

這些收納箱採用耐用織布製成,可保護衣物免受損壞;附有透明窗口,方便快速找到所需的物品。每個箱子的容量為60公升,足夠存放過季衣物、寢具與配件等。這些箱子防潮透氣,能讓衣物保持良好狀態;此外,雙向不鏽鋼拉鍊,不易卡住或脫落。側面的把手方便移動,不使用時可折平,節省存放空間。

卡哈特指出,最棒的是,它們可以堆疊,讓空間利用得淋漓盡致。一位購物者誇讚說,這些收納箱為她的生活帶來巨大改變,讓衣櫃、臥室或家裡其他空間的收納更方便;它們很牢固、可以堆疊,她樂意推薦這款產品。

另一位消費者說,這款布質收納箱的堅固與容量如此之大,讓她十分意外。她用它們來存放疊好的毯子、沙灘巾與被子;她更喜歡側面透明的設計,不用打開就能看清裡面的物品。

