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買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

編譯廖振堯／即時報導
不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透
不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資，入手後可能會遇到變速箱、製造品質瑕疵或立刻報廢的問題，屆時還得多花金錢心力處理。理財服務機構GOBankingRates便列出五款盡量避免二手購入的車，以免得不償失。

飛雅特(Fiat) 500

二手飛雅特不斷讓接手買家後悔，導致人們戲稱Fiat其實是「再修一遍，東尼」(Fix It Again Tony)的縮寫。汽車資訊網站Automoblog總編輯安東尼(Carl Anthony)便說，飛雅特多年來在美國市場不管是可靠性，或是業內品質評級如消費者報導(Consumer Reports)和J.D. Power等表現都低於預期。

汽車鍍膜商Ceramic King Coatings創辦人兼執行長瓊斯(Leland Jones)表示，如果執意購買二手飛雅特，至少也要避開任何2012年至2016年生產的飛雅特500，這款車可能出現離合器故障、維修成本高昂，且還可能有其他潛在問題。

寶馬(BMW)

不少人可能覺得寶馬能留給他人深刻印象，但瓊斯不建議購買，無論是哪一年、哪一款。「這些車輛的保養和維修成本往往非常高，若您想要延長保修合約就更不用說了。據我經驗，它們的問題只會接踵而來。」

克萊斯勒(Chrysler) 200

據Cars.com報導，克萊斯勒已召回部分2015年克萊斯勒200，此特定型號被召回的部分原因包括電氣系統接線問題、電氣系統電源故障。瓊斯補充，這些二手車還有引擎、車速控制問題。

福特(Ford) Escape

汽車運輸公司CFR Classic營銷總監吉藍達(Joe Giranda)表示，二手福特Escape有變速箱問題，例如爆震和抖動；另一個主要問題是懸吊系統需要經常保養。

福斯(Volkswagen) Eos

於2015年停產的Eos可說是二手敞篷車中最糟的選擇之一。吉藍達說它很容易出現機械問題，特別是電動車窗和敞篷車頂，得付昂貴維修費用，還有許多車主頻繁報告其懸吊系統出問題。

二手車 投資 電動車

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