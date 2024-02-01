防水管凍住易安裝 水龍頭套萬人愛

ArtiGifts Pro Outdoor水龍頭套（Faucet Cover Socks）。圖取自Amazon.com

今年冬天十分寒冷，雖然較低的氣溫讓人有機會舒適地待在屋內，但也可能面臨水管結冰等所費不貲的麻煩事；如果其中一個水管爆裂，恐需花費數千元維修，更不用說屋內整個淹水的損失了。雅虎 新聞網站撰稿人羅絲（Britt Ross）指出，水管凍結一個經常被忽略的原因，是未預先保護室外水龍頭。她說，幸好有個超簡單的方法可讓水龍頭與低溫 隔絕，那就是ArtiGifts Pro Outdoor水龍頭套（Faucet Cover Socks）；亞馬遜 網站現在售價兩件12元。

羅絲表示，她買了一組這款防水的水龍頭套，回家後把它套在水龍頭上，將抽繩拉緊、纏繞固定，輕輕鬆鬆便「安裝」完畢，「沒有比這更簡單了」。她說，她很喜歡這個可調節的套子，能包得緊貼水龍頭與房屋牆面，確保沒有空氣進入；即使連續幾天氣溫都在華氏32至零度之間，水管依然沒事，往後冬天再也不能沒有它了。

這款水龍頭套也贏得1萬多名亞馬遜購物者的肯定，給予4.7星好評。一位消費者開心地留言說，這個用於室外水龍頭的套子十分管用，今年冬天，儘管連日酷寒，水管依然未結凍，比他以前用的廉價發泡塑膠套強多了。

另一位使用者分享說，在氣溫只有20多度，加上風寒、體感溫度低於零度時，水龍頭也沒被凍住。ArtiGifts Pro Outdoor水龍頭套安裝容易，可同時用在磚牆或壁板（siding）外的各式水龍頭上；他原本擔心一般硬的套子無法與牆板齊平，但這款水龍頭套可完全密封，「目前為止，一切都很好」。