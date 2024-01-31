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本田折疊式電動機車 重量僅41磅 時速可達15哩 售價995元

編譯彭尚興／即時報導
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社

美國廣播公司新聞網(ABC News)汽車版主編摩根·蔻恩(Morgan Korn)，某個冬日早晨騎著一台造型前衛的電單車，輕快地滑過紐約曼哈頓市區的自行車道。當她超越一名自行車騎士的時候，聽到對方驚呼：「這是什麼玩意兒？」

蔻恩沒答腔，但是安全帽和墨鏡遮掩不了她臉上得意的笑容。她騎的是本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。

Motocompacto的外型像是一個扁平的行李箱，而側面輪廓根本就像是一張裝了兩個輪子的超大信用卡。行駛時，速度表和車燈一應俱全；收納時，把手和坐墊都可以摺疊起來，藏進車體內。

長寬高各為29.2、3.7和21.1吋，重量僅41.3磅，比旅行箱還要輕巧，不但可以輕鬆放進汽車後車箱，搭機時甚至可以當成隨身行李托運。

車身雖然小巧，Motocompacto的馬達還是可以產生0.7匹馬力和11.8磅/呎扭力，最大載重約250磅，最高時速可達15哩，因此依規定騎乘時必須配戴安全帽。

Motocompacto只需110V家用插座就能充電，約三個半小時即可充飽，每次行駛距離可達12哩。

充滿未來感的Motocompacto，其實是以電動版形式復刻本田在1980年代推出過的50c.c.摺疊機車Motocompo，當年也曾掀起過一股風潮。Motocompo的設計構想是一台可以放進Honda Civic後車箱的迷你代步工具，幫助駕駛人輕鬆地從停車場移動到最終目的地。

不論是40年前或現在，袖珍機車都是「都市懶人」的最佳夥伴。

「就騎乘經驗而言，就是單純的樂趣：操控容易，轉彎順暢，單手剎車強而有力，」車與人雜誌(Car and Driver)研究編輯史卡札克(Matthew Skwarczek)親身試騎過Motocompacto後指出，「從我臉上的微笑，和我同事的好奇詢問程度，我敢說本田這次又擊出了一支安打。」

Motocompacto的售價為995美元，目前在Honda Motocompo官網，以及Honda和Acura 經銷據點販售。

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