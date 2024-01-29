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棉絮累積管道易著火 烘衣機清潔組近4萬人說讚

編譯陳韻涵／即時報導
Holikme兩件式烘乾機通風口清潔組（2 Pieces Dryer Vent Cleaning Kit）。圖取自Amazon.com
Holikme兩件式烘乾機通風口清潔組（2 Pieces Dryer Vent Cleaning Kit）。圖取自Amazon.com

美國消防局(United States Fire Administration，簡稱USFA)統計，每年約有2900起住宅火警因乾衣機引起。

乾衣機的說明書建議使用者每次用完後應清潔棉絮收集器，但許多人不予理會，也沒注意烘乾機通風管的內部，每年至少要清理一次。

若想解決這個經常被遺忘的家庭危險因子，Holikme兩件式烘乾機通風口清潔組（2 Pieces Dryer Vent Cleaning Kit）含一個真空軟管附件、一根2.6呎的清潔管，以及一把軟式絨毛刷；這是消費者需要清理烘乾機棉絮與管道的一切工具，可輕易清潔烘乾機難以觸及區域積聚的棉絮。

伸縮軟管可連接多數吸塵器型號，且能輕鬆觸及平常難碰觸的積灰處，如烘乾機通風口內部、冰箱下方和狹窄的角落，還可清除烘乾機通風口外圍的髒東西，不用花大錢請人來清潔。

這組亞馬遜(Amazon)最暢銷的真空軟管套件($20)累積近4萬則消費者優良評價，目前評分4.3顆星，且是消費者首選。

有人評論，形容它是「最值得購買的產品」，另有人發現清除棉絮後，「烘乾效率更高」，另有人補充道「管道暢通後，乾燥速度更快」。

另有消費者推薦這個清潔組合是乾衣機的「必備品」，可避免軟管清潔時「灰塵、碎屑到處飛」。

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