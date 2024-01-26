HR-V車窗凍破 本田僅提供維修 「消費者報導」稱應主動召回

本田2023年份HR-V型車發生多起後車窗突然裂碎問題。(美聯社)

幾百名本田 (Honda )HR-V車主說車子後窗在天冷時突然破碎，本田公司只願意讓車主到附近代理商設法維修，「消費者報導」(Consumer Reports)說玻璃突然碎裂會構成安全風險，本田應主動召回。

消費者報導測試一輛2023年份HR-V，在寒冷的清晨先從屋內遙控暖車，不料後窗突然裂碎，雖沒人受傷，後面冷風灌進，總是不舒服，也可能遭竊。

300多名車主向全國公路交通安全管理局(NHTSA)申訴；汽車安全中心(Center for Auto Safety)主任布魯克斯(Michael Brooks)說，單一車型新車居然這麼多人申訴同樣問題，確屬罕見。

其中一份申訴書指出，1月20日新澤西州 芙蘭德斯市氣溫僅華氏18度，車主說，「我的車子停在車庫裡，後窗玻璃在未承受任何衝擊，也沒被任何東西打到的情況下，向外碎裂…彷如爆炸。」「很是嚇人，也令人不安，如果已經上路，又有小孩在車上，那是非常危險，可能危及人命的事。」

本田對CBS新聞台表示，2023年份HR-V後窗破裂問題和除霜裝置的使用有關，應是汽車組裝過程，密封後窗玻璃的密封膠和除霜設置的熱氣接觸所致，因為接觸久了，玻璃會變得較脆弱。

消費者報導安全政策部副主任華勒斯(William Wallace)說，如果剛好在高速道路或交通擁擠的地方發生這種事，很容易導致車禍，他認為，為了開車人和馬路上所有人的安全，本田應該正式召回有關車輛。

本田目前只準備在4或5月開始讓不放心的車主自動送廠檢修，已經破裂的可就近找代理商或電話800-999-1009接洽送修。

另外，福特(Ford)探險家(Explorer)多功能車(SUV)車頂靠近前擋風玻璃上方，固定車頂支架護板的夾片可能鬆脫，護板可能飛走，升高車禍的風險。NHTSA已在24日下令福特召回190萬輛2011-2019年出廠的該型車輛。