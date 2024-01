如何為妳的他挑選情人節禮物？ 7大男性適用好禮推薦

Image by Desiré 🙏 Dazzy 🎹🎶 K-e-k-u-l-é from Pixabay

幾乎每位已婚或有固定對象的女性都會同意,幫另一半選擇禮物有多困難,尤其是在情人節的時候。生活訊息網站「好居家」(goodhousekeeping.com)推薦了幾款獨特又兼具親密與實惠的商品,供妳參考。

witfox客製化相框(witfox personalized Spotify plaque)。圖取自Amazon.com

1. witfox客製化相框(witfox personalized Spotify plaque),含原木底座。9X6吋的壓克力玻璃板上,印著你們的親密合照和甜蜜訊息,以及最喜歡歌曲的條碼。讓他眼裡看的、耳中聽的、心裡想的都是妳。以手機掃描條碼後,即可在音樂串流平台Spotify上播放。相框會變換不同顏色燈光,增添氣氛。

哪裡買:Amazon 和customsolo。

2. 人臉印花客製化搞笑男用平口褲(Personalized Funny Boxers Briefs for Men),將情人照片貼滿聚脂纖維材質內褲,曖昧又不失幽默。

哪裡買:Amazon。

3. 「我愛你的...」(What I Love About You Fill-in-the-Book)手寫札記。手掌般大小的50頁日記簿,每頁都有一小段開頭,引導妳寫下對於另一半的種種欣賞、愛慕和珍惜心意,全部填滿後就是一本獨一無二的真心告白禮物。

哪裡買:Amazon和Uncommon Goods。

4. 迷你版復科電動遊戲機台(My Arcade Retro Arcade Machine),內建300種「古早」電玩遊戲,保證喚起他的赤子之心。

哪裡買:Amazon和Walmart。

5. 約會夜骰子(Date Night Dice)。兩顆全金屬製骰子,刻的不是點數;一顆建議六個地點,另一顆指定六種活動,為你們的約會提供36種點子和無限樂趣。

哪裡買:Amazon。

6. 藍芽防水擴音器(iFox Portable Bluetooth Shower Speaker),附帶吸盤,無線傳輸距離33呎,讓浴室直接變成K歌坊。小心從此以後他花在浴室的時間比妳還長。

哪裡買:Amazon和Walmart。

7. 毛線帽內附藍芽無線擴音器(Bluetooth Beanie),從此不必擔心冬日裡為了聽音樂而凍壞耳朵,兩全其美的貼心小物,不只給他,妳也該給自己買一頂,實用又登對。

哪裡買:Amazon和Walmart。

