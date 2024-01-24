我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普現警訊、倫敦鋼琴家事件看華人民主素質

發現家中水管凍住？馬上做這件事

如何為妳的他挑選情人節禮物？ 7大男性適用好禮推薦

編譯彭尚興／即時報導
Image by Desiré 🙏 Dazzy 🎹🎶 K-e-k-u-l-é from Pixabay
Image by Desiré 🙏 Dazzy 🎹🎶 K-e-k-u-l-é from Pixabay

幾乎每位已婚或有固定對象的女性都會同意，幫另一半選擇禮物有多困難，尤其是在情人節的時候。生活訊息網站「好居家」(goodhousekeeping.com)推薦了幾款獨特又兼具親密與實惠的商品，供妳參考。

witfox客製化相框(witfox personalized Spotify ...
witfox客製化相框(witfox personalized Spotify plaque)。圖取自Amazon.com

1. witfox客製化相框(witfox personalized Spotify plaque)，含原木底座。9Ｘ6吋的壓克力玻璃板上，印著你們的親密合照和甜蜜訊息，以及最喜歡歌曲的條碼。讓他眼裡看的、耳中聽的、心裡想的都是妳。以手機掃描條碼後，即可在音樂串流平台Spotify上播放。相框會變換不同顏色燈光，增添氣氛。

哪裡買：Amazon和customsolo。

2. 人臉印花客製化搞笑男用平口褲(Personalized Funny Boxers Briefs for Men)，將情人照片貼滿聚脂纖維材質內褲，曖昧又不失幽默。

哪裡買：Amazon。

3. 「我愛你的...」(What I Love About You Fill-in-the-Book)手寫札記。手掌般大小的50頁日記簿，每頁都有一小段開頭，引導妳寫下對於另一半的種種欣賞、愛慕和珍惜心意，全部填滿後就是一本獨一無二的真心告白禮物。

哪裡買：Amazon和Uncommon Goods。

4. 迷你版復科電動遊戲機台(My Arcade Retro Arcade Machine)，內建300種「古早」電玩遊戲，保證喚起他的赤子之心。

哪裡買：Amazon和Walmart。

5. 約會夜骰子(Date Night Dice)。兩顆全金屬製骰子，刻的不是點數；一顆建議六個地點，另一顆指定六種活動，為你們的約會提供36種點子和無限樂趣。

哪裡買：Amazon。

6. 藍芽防水擴音器(iFox Portable Bluetooth Shower Speaker)，附帶吸盤，無線傳輸距離33呎，讓浴室直接變成K歌坊。小心從此以後他花在浴室的時間比妳還長。

哪裡買：Amazon和Walmart。

7. 毛線帽內附藍芽無線擴音器(Bluetooth Beanie)，從此不必擔心冬日裡為了聽音樂而凍壞耳朵，兩全其美的貼心小物，不只給他，妳也該給自己買一頂，實用又登對。

哪裡買：Amazon和Walmart。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

Amazon Spotify

上一則

登月、披頭四、金恩演說…電視最重要的75個時刻

下一則

前菁英教授退休4年「漏做1事」 晚年生活唏噓瀕臨破產

延伸閱讀

科技業裁員潮一波接一波 SAP和EBay也大幅調整人事

科技業裁員潮一波接一波 SAP和EBay也大幅調整人事
亞馬遜再出手裁員 Buy with Prime部門砍約5%

亞馬遜再出手裁員 Buy with Prime部門砍約5%
他去年每小時賺進799萬 亦即13分鐘就賺進普通人終生所得

他去年每小時賺進799萬 亦即13分鐘就賺進普通人終生所得
亞馬遜滾動式裁員再砍30人 梅西百貨裁2350人、關5賣場

亞馬遜滾動式裁員再砍30人 梅西百貨裁2350人、關5賣場

熱門新聞

Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

2024-01-16 11:50
好市多準備打擊會員卡共享行為，自助結帳和進入賣場出現新要求。美聯社

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

2024-01-17 12:59
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社

賀龍年 星巴克推三款新杯

2024-01-19 10:18
天竺鼠。Image by Tobias Heine from Pixabay

17歲華裔少女為天竺鼠「設計住家」 去年賺進41萬元

2024-01-16 09:52
好市多(Costco)。美聯社

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

2024-01-22 10:43
Image by Chris Pastrick from Pixabay

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

2024-01-23 11:55

超人氣

更多 >
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息
刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視