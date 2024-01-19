新車均價5萬元、二手車也漲 逾6成家庭養車難

近年汽車價格攀升，使得許多家庭無法負擔汽車開銷。(路透)

數十年來，擁車是美式生活的標誌性特徵，車象徵自由、獨立甚至叛逆，且是生活必需品；時值2024年，美國對汽車的「傳奇愛情故事」似乎殘酷變調，數百萬人買不起車。

新冠肺炎疫情 之後萬物齊漲，包括車價、車險和修車費用。

疫情期間，汽車產業經歷供應鏈 中斷和晶片短缺，無論新車或二手車 的價格都漲上新高。

人工智慧(AI)汽車採購應用程式CoPilot數據顯示，2020年以來，新車價格上漲30%，同期間二手車價漲38%。

2023年通膨走緩，聯準會(Fed)不再升息，新車價格漲1%，來到均價5萬364元；二手車價跌2%，來到均價3萬1030元。

但整體而言，汽車對多數人而言仍很貴；CoPilot指出，僅10%掛單新車的價格低於3萬元；二手車市也不樂觀，僅28%車價低於2萬元。

市場觀察(Market Watch)去年10月報告指出，美國人年收入至少要10萬元才養得起車，每月的車輛相關開銷不該超過月收入10%。

這表示超過60%的美國家庭無法負擔汽車開銷，人口普查(Census)數據顯示，約82%國民生活在10萬元線下。

CoPilot執行長萊恩(Pat Ryan)說明車價高漲的原因，「2023年無疑是買車最具挑戰性的一年，尤其對精打細算的消費者。在高價市場信心十足的消費者推動下，春季價格大漲。」

汽車網站Edmunds消費者觀點分析師約瑟夫‧尹(Joseph Yoon)說：「簡言之，車變得更貴，2019年11月新車平均交易額為3萬8500元，2023年11月變成4萬7939元。」

約瑟夫表示，疫情破壞製造業供應鏈，加上2021年的消費需求太大，對汽車庫存造成壓力，導致價格大幅上漲，「經銷商讓顧客排隊購買缺貨的車款，供應鏈中斷迫使車廠優先製造利潤更高的車」。