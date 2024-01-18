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淋浴體驗大升級 高壓蓮蓬頭兩萬人愛 只要18元

編譯陳韻涵／即時報導
亞馬遜熱賣商品Hopopro高壓蓮蓬頭(High-Pressure Shower Head)降價至18元。(截取自亞馬遜)
亞馬遜熱賣商品Hopopro高壓蓮蓬頭(High-Pressure Shower Head)降價至18元。(截取自亞馬遜)

淋浴喚醒嶄新一日，享受舒適淋浴體驗無法以價格衡量，只需要換蓮蓬頭就能把家中浴室變成水療中心，且亞馬遜(Amazon)熱賣商品Hopopro高壓蓮蓬頭(High-Pressure Shower Head)降價至18元。

若想在既有用水情況獲取足夠水壓，這款高流量、4.1吋的蓮蓬頭設計讓使用者彷彿置身熱帶雨林淋浴。

這款商品以防銹鍍鉻製成，內建過濾器和47個自動清潔噴頭，防止礦物質等水垢沉積，也就是說沒有任何東西可阻止使用者享受淋浴。

這款蓮蓬頭的高壓水流吸引龐大粉絲，商品頁面下至少有2萬1000則4.5顆星評論，其中包括「媲美高價花灑」等留言。

此商品安裝容易，不用叫水電師傅；它有一個固定頭，並透過球形接頭調整角度。

亞馬遜熱賣商品Hopopro高壓蓮蓬頭(High-Pressure Shower...
亞馬遜熱賣商品Hopopro高壓蓮蓬頭(High-Pressure Shower Head)降價至18元。(截取自亞馬遜)

一名顧客形容，這款水龍頭「改變了生活」。另有人留言稱：「這是克萊默(Kramer)在電視劇「歡樂單身派對」(Seinfeld)中使用的蓮蓬頭。相信我，洗個澡就不離開浴室了。」

一則五星留言寫道：「天阿，那種下雨模式簡直就是天堂！我現在日夜都想洗澡。真的會上癮！」

另一名快樂的消費者寫道：「在『消費者報導』(Consumer Reports)看到這個商品是解決弱水壓問題的首選，可增壓一倍。考慮多買幾個，很棒的產品，我試過許多其他昂貴品牌，但水壓仍不足，把錢省下來買這個。」

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