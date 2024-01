構造堅固準確易讀 這個體重秤14萬人愛

Etekcity浴室電子體重計(Digital Body Weight Bathroom Scale)。圖取自Amazon.com

關心自身健康的民眾少不了一台體重計,還希望堅固耐用、測量準確而且價格實惠。專家推薦, 在電商 平台亞馬遜 (Amazon )銷售的Etekcity浴室電子體重計(Digital Body Weight Bathroom Scale),獲得超過14萬個4.7顆星好評,而售價只要19元。

這款Etekcity電子體重計由0.32吋厚的鋼化玻璃板製成,堅固耐用;在四個角各有一個高精準度感測器,測量誤差範圍還不到0.2磅,是消費者可以用上好幾年的體重計。

同時Etekcity體重顯示器,分有磅和公斤兩種單位,自動校對設定非常簡單,站在Etekcity鋼化玻璃板上量體重,即使故意把重心偏向左腿,企圖偷斤減兩,這招絕對無法蒙騙體重計內建的感測器,顯示的體重數字依然分毫不差。

「Etekcity真是個棒呆了的體重計!」一位消費者將自己的使用心得和網友分享:「我需要一個新的體重計,因為Etekcity價格實惠,於是我就買回家,結果打開包裝,我馬上愛上它時尚又現代的設計感,當我站在上面,它不像之前用過的其他體重計一樣愛說謊,我經過多次測量,每個體重計數字都正確無誤,是的,我讚嘆、我愛它,只是現在得要為降低這個該死的數字而努力。」

另一位使用者也直言自己「超愛這個體重計」,並說明開箱步驟:「只要從包裝盒取出,擺在地板上,然後站上去、再站下來,即可完成設定,功能齊全且顯示清晰,宛如醫師專用體重計,我認為真的非常精準,而且外型也很漂亮,地板不再出現一個黑盒子,透明的鋼化玻璃板讓地面一覽無遺。」

