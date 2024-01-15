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構造堅固準確易讀 這個體重秤14萬人愛

編譯俞仲慈／即時報導
Etekcity浴室電子體重計(Digital Body Weight Bathroom Scale)。圖取自Amazon.com
Etekcity浴室電子體重計(Digital Body Weight Bathroom Scale)。圖取自Amazon.com

關心自身健康的民眾少不了一台體重計，還希望堅固耐用、測量準確而且價格實惠。專家推薦， 在電商平台亞馬遜(Amazon)銷售的Etekcity浴室電子體重計(Digital Body Weight Bathroom Scale)，獲得超過14萬個4.7顆星好評，而售價只要19元。

這款Etekcity電子體重計由0.32吋厚的鋼化玻璃板製成，堅固耐用；在四個角各有一個高精準度感測器，測量誤差範圍還不到0.2磅，是消費者可以用上好幾年的體重計。 

同時Etekcity體重顯示器，分有磅和公斤兩種單位，自動校對設定非常簡單，站在Etekcity鋼化玻璃板上量體重，即使故意把重心偏向左腿，企圖偷斤減兩，這招絕對無法蒙騙體重計內建的感測器，顯示的體重數字依然分毫不差。

「Etekcity真是個棒呆了的體重計！」一位消費者將自己的使用心得和網友分享：「我需要一個新的體重計，因為Etekcity價格實惠，於是我就買回家，結果打開包裝，我馬上愛上它時尚又現代的設計感，當我站在上面，它不像之前用過的其他體重計一樣愛說謊，我經過多次測量，每個體重計數字都正確無誤，是的，我讚嘆、我愛它，只是現在得要為降低這個該死的數字而努力。」

另一位使用者也直言自己「超愛這個體重計」，並說明開箱步驟：「只要從包裝盒取出，擺在地板上，然後站上去、再站下來，即可完成設定，功能齊全且顯示清晰，宛如醫師專用體重計，我認為真的非常精準，而且外型也很漂亮，地板不再出現一個黑盒子，透明的鋼化玻璃板讓地面一覽無遺。」

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亞馬遜 電商 Amazon

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