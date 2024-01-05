可靠、問題少 這10款車你應買二手車

豐田(Toyota) Camry。美聯社

買新車可能面臨選擇障礙，但如果只考慮二手車 ，不但縮小選擇範圍也更划算。

●豐田 (Toyota) Camry

購買二手豐田Camry可能一開始並不那麼划算，因為熱門且保值，但是此車維修費用通常不會太貴。Camry是一款很不錯的二手車，幾乎保證可行駛25萬哩。

●起亞(Kia) Rio

起亞(Kia) Rio。美聯社

理想的二手車是買新車時不貴，駕駛多年後依舊可靠，而起亞Rio符合前述兩項條件。

●速霸陸(Subaru) Outback

速霸陸(Subaru) Outback。美聯社

四輪驅動的速霸陸Outback是強悍、高里程的代表車款，即使是十多年前的舊款，保養與維護的成本也很低。

●日產(Nissan) Altima

日產Altima得分高，因為這款車「提供經濟、性能和風格的理想平衡」。價格和性能讓車主開心簽約，引擎室裡的裝配更能讓車主暢快駕駛。

●豐田(Toyota) Sienna

二手Sienna可為新家庭提供多年紥實性能，其可靠性是二手廂型車市場的安全選擇。

●本田 (Honda) Civic

本田(Honda) Civic。美聯社

如果願意買一輛十年老車，你可考慮實惠且可靠的本田Civic。保險公司Trusted Choice表示，「Civics最棒的是有各種車款：雙門小轎車、四門轎車、混合動力車任君挑選，且消費者都負擔得起。」

●現代(Hyundai) Sonata

現代(Hyundai) Sonata。美聯社

現代Sonata慷慨提供五年、6萬哩保固，就算是二手車可能也享有保固。此外，Sonata的三年二手車價比Sonata新車價低約1萬元，堪稱二手車絕佳選項。

●福特(Ford) Focus

福特Focus的機械簡單，零件廣泛可取得，維護成本相對低廉。2008年至2011年的Focus車款通常低於5000元，成為預算有限的車主的首選。

●本田(Honda) Fit

汽車專家表示，「本田Fit的保值性經過驗證」，且「外觀看起來小，內部空間卻很寬敞」，成為小家庭及首次購買二手車的青年首選。

●富豪(Volvo) XC90

第二代富豪XC90就算已有12年也能保值至少40%，這款多功能車(SUV)屢獲獎、兼具時尚與安全性能，富豪也是召修次數最少的汽車品牌之一。