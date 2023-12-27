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4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

編譯彭尚興／即時報導
Toyota Tacoma。美聯社
Toyota Tacoma。美聯社

客貨兩用的中型皮卡過去常被視為勞動階層的生財工具，但近年愈來愈多都會白領選擇這種多用途車輛作為日常通勤代步之用。專業汽車網站Edmunds挑選了四輛將在2024年內改款上市的中型皮卡，售價都壓在4萬元以內，推薦給消費者。

Toyota Tacoma

穩居北美皮卡銷售冠軍的Tacoma，即將改頭換面，外型更加威猛剽悍，內裝則更細緻摩登，包括儀表板中央可選配一個大型觸控螢幕。但2024年式Tacoma最大的改變位於引擎蓋底下；過去被批為不夠力的基本款四缸或選配六缸引擎，都將被一具2.4升四缸渦輪增壓引擎取代。入門款搭配8速自排變速系統，最大輸出228匹馬力；頂級i-Force Max油電混合動力系統，可榨出326匹馬力和465磅呎扭力。儘管如此，新Tacoma還是保持該車系一貫的經濟省油特性和越野耐力。

建議售價：約3萬元起

Ford Ranger

Ford Ranger。美聯社
Ford Ranger。美聯社

Ranger以往由於內裝呆板、乘坐不舒適而飽受惡評，福特似乎決心以2024式新車湔雪前恥，外觀變得更大膽、內裝更摩登。動力系統除原本的標配270匹馬力、2.3升四缸渦輪增壓引擎以外，還有315匹馬力的3.0升V6渦輪增壓引擎可供選配。拖曳能力可達7500磅。

建議售價：約3萬2670元

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado。美聯社
Chevrolet Colorado。美聯社

2023年才經過大整容的Colorado，新年式加裝了11.3吋中樣觸控螢幕，結合Google介面和聲控裝置。2.7升四缸渦輪增壓引擎搭配8速自排系統，基本款可達237匹馬力，頂級款可提高到310匹。懸吊系統和車胎全部以越野性能為考量，7700磅拖曳能力傲視同級車。

建議售價：約3萬4395元起

GMC Canyon

GMC Canyon。美聯社
GMC Canyon。美聯社

Canyon和Colorado系出同門，但更加尊貴，主要差別在於更強大的310匹馬力四缸渦輪增壓引擎，以及強化懸吊系統，使得越野如履平地。另外，精緻皮革座椅和內裝，媲美高級轎車；抬頭顯示器(HUD)則將所有重要行車資訊全部投影在擋風玻璃上，駕車時目光不需離開路面，更添安全。

建議售價：約3萬8395元

Google Toyota

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