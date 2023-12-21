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55元滑雪外套 比名牌更出色…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

編譯周靜芝 / 即時報導
Moerdeng女用防水滑雪外套。圖取自Amazon.com
Moerdeng女用防水滑雪外套。圖取自Amazon.com

寒冬來臨，每個人都需要一件舒適的外套來保暖。這款亞馬遜網站熱賣的Moerdeng女用防水滑雪外套，既輕便又可擋雨，不論滑雪或慢跑，都能保持身體溫暖。售價55元的Moerdeng外套，在亞馬遜獲得3萬3000名消費者給予4.5星好評，是最受歡迎的滑雪外套之一。

雅虎生活新聞指出，Moerdeng防水滑雪外套重量恰到好處，保暖而不會過熱，穿起來也不致臃腫得像顆棉花糖。採用防水塗層布料，即使在下雨天，衣服也不會濕透；此外，它還具防風功能，刮再大的風也不怕。舒適的毛絨內裡，無論氣溫降至多低，都能讓人感覺暖烘烘。

由於Moerdeng滑雪外套太受歡迎，或許不時會發生在路上與人撞衫的情況，幸好它有多種顏色可供選擇：黑色、深灰色、淺藍色和粉紅色。

對Moerdeng讚不絕口的通常是曾購買過昂貴名牌外套的消費者；他們表示，這件外套同樣出色，甚至更佳。一位粉絲留言說，它太暖和了，很適合芝加哥的冬天，和她的名牌羽絨衣一樣暖和，甚至有過之無不及。

另一位網友分享說，這件外套真的很保暖，簡直讓她不可思議，沒想到這個價格能買到這麼好的品質。她穿過宣稱具有同樣效果的North Face連帽外套，她不明白為何人們要花那麼多錢購買名牌？她慶幸自己買對了，因為這件完美的Moerdeng外套，價格還不到一半。

亞馬遜 雅虎 芝加哥

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