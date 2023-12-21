迎戰中資電商 送禮旺季零售商加快送貨

亞馬遜今年採新配送模式，全美市場概分八區，各有區域倉庫就近配送。(美聯社)

聖誕節逼近，有些人還沒有備齊禮物，幸好零售業者競相加快送貨速度，使消費者可以「比較」不必擔心送禮來不及，也讓美國廠商在面對中國零售商拼多多(Temu)、希音(Shein)低價拚搏下保有優勢。

美聯社報導，沃爾瑪 (Walmart)、目標百貨 (Target)和亞馬遜 (Amazon)等美國零售大廠全力投入送貨競賽；速度之王亞馬遜今年採新配送模式，全美市場概分八區，各有區域倉庫就近配送，既可加快速度又可降低成本；該公司7月稱，76%訂單由各分區履行，高於舊模式下的62%。

此外，亞馬遜擴大「當日送貨」(same-daydelivery)；2015年起對Prime會員提供當日送貨服務，送貨站點都位於都會區小倉庫，存放客戶最想購買的10萬款商品，目前全美有55個站點，仍計畫加倍。

研究機構GlobalDataRetail主管桑德斯(NeilSaunders)說，網購消費者心理上期待快速送貨，因此除了亞馬遜之外，沃爾瑪、目標百貨持續針對倉庫升級、安裝新設施等投入大筆資金。

面對拼多多、希音等中國零售商競爭，沃爾瑪、目標百貨和亞馬遜等大商家全力投入送貨競賽。(美聯社)

沃爾瑪以全美4000多家商店作為線上訂單提貨點和配送中心，年底前將在九州商店中增加40個包裹站(parcelstations)處理商品，加速送貨，許多站點節日期間將運作，如同迷你郵局。

沃爾瑪也推動倉庫自動化，包括42區域配送中心自動化、建造四個自動化倉庫處理易腐爛物品，另擬增設100多個小型設施與商店結合以處理線上訂單。

沃爾瑪去年起還陸續開設三個全自動新世代送貨中心，將包裝和送貨步驟從12縮減到5個，隔日出貨大增，目標是每天訂單履行量倍增、並將隔天和兩天送貨範圍擴大到全美近90%地區。

廣告界人士指出，在改善送貨速度上，目標百貨和沃爾瑪仍無法和有更多倉庫和卡車的亞馬遜相比。(美聯社)

目標百貨今年宣布投資1億元擴大「分類中心」(Sortationcenters)；這類中心將接收周邊30至40家目標百貨店面的線上訂單包裹，由直營送貨商Shipt或合作送貨商送貨，預計今年送貨量將倍增，隔天送貨量也增加。全美分類中心將由目前10個增至2026年初至少15個。

廣告巨頭陽獅集團(Publicis)商務策略長戈德伯格(JasonGoldberg)說，亞馬遜有更多倉庫和卡車，目標百貨和沃爾瑪仍無法趕上。