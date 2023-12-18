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貴兩 、三倍 這5樣東西別在機場買

編譯莊瑞萌／即時報導
圖為紐約甘迺迪國際機場的免稅店裡展示待出售的酒瓶。美聯社
圖為紐約甘迺迪國際機場的免稅店裡展示待出售的酒瓶。美聯社

旅行時，盡量避免在機場購買以下五件商品，因為其價格通常會比目的地的其他地方高出兩、三倍，只要事先計劃好，就可以不必在機場購買東西傷了荷包。

1. 飲用水 ： Travel to Blank網站建議，在安檢時攜帶一個空的水瓶，安檢後在登機口加滿水即可。因為過了安檢，候機室都找得到飲水機。如此做法不只是絕佳的省錢方法，也可在旅行中為自己保持水分，不必再多花錢買水了，同樣道理也適用在食物上，民眾在出發前往機場前，從家中攜帶或餐廳購買三明治或零食都是好方法。

2. 紀念品：機場的紀念品價格通常是市區內觀光景點的兩倍，而且選擇不多。Travel to Blank建議民眾事先規劃好，在目的地的商店購買紀念品。

3. 免稅商品：在免稅店購物通常不是好主意，因為最後會讓民眾花更多錢。除非很幸運碰巧遇到非常划算的優惠折扣，有可能享受跟外面一樣的價格，還能購買到新奇的商品。不過，有些情況，免稅店價格還是會比在某些國家便宜，例如南美洲的厄瓜多，因為該國的課稅非常高。最簡單的方法就是使用亞馬遜網站或谷歌搜尋，購買之前先比較價格後再下手。

4. 換匯：機場的換匯價格通常最差，因為有許多人以為在市區無法換匯。建議民眾等到抵達市區後再兌換，才能獲得最優惠的匯率。如果真的需要在機場換匯來支付交通費用，建議在護照檢查和海關過後再兌換，因為這樣的匯率可能會更好。另外，也可以使用自動提款機(ATM)領取現金，因為銀行只收取1%的手續費，其中還包含貨幣轉換在內。如果民眾要利用自動提款機取款，可一次取出大筆金額，避免多次小筆金額而讓手續費增加，或是聯絡自己的開戶銀行，了解銀行的外幣交易政策和費用。

5. WiFi：部分機場必須付費使用WiFi，或強迫民眾升級更快的WiFi，結果讓民眾在候機時，就要花費10元連線上網。因此，建議民眾可以在機場尋找提供免費WiFi的餐廳或咖啡廳。即使需要買杯咖啡才能享受商家提供的WiFi，也優於花錢買機場的WiFi，還沒有咖啡可喝。

咖啡 匯率 觀光

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