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舒適又有支撐力 防滑拖鞋3.5萬人愛

記者張聲肇/即時報導
Isotoner Terry Hoodback 記憶泡沫乳膠拖鞋（Memory Foam Slippers）。圖取自Amazon.com
Isotoner Terry Hoodback 記憶泡沫乳膠拖鞋（Memory Foam Slippers）。圖取自Amazon.com

冬天在地板上走動，光穿襪子顯然不夠保暖，買雙舒適、有型，又有支撐力的防滑拖鞋，在亞馬遜網站有3.5萬人點讚的 Isotoner Terry Hoodback 記憶泡沫乳膠拖鞋（Memory Foam Slippers），一雙才21元，是不錯的選擇。

在家裡一直忽視自己雙腳的人，即使有地毯，也該考慮「犒賞」一下「兩足尊」了。這個木屐型室內鞋讓你享受運動鞋的舒適，它躬起的底部是記憶海綿橡膠，穩定支撐腳底，毛巾布邊的質材，在你剛鏟玩雪進到屋裡或剛起床踏出第一步時，都會感到額外舒服。橡膠鞋底紋路夠深，不但在室內磁磚地板，即使室外水泥地板，也都很防滑。

Isotoner Terry Hoodback 毛巾布木屐型拖鞋有粉紅、藍、黑、灰等不同顏色，可用洗衣機清洗，平放自然風乾即可。

正因為這款理想又實用，且不貴的拖鞋太惹人愛了，才會有3.5萬用戶給它4.3顆星的評語。其中一位如是說：「久為足底筋膜炎所苦的我，遇到這雙拖鞋，效果簡直就是奇蹟！腳底的疼痛終於獲得緩解！」

另一位十分滿意的用戶說，「鞋底鬆軟又有緩衝力，感覺就像雙腳的搖籃。暖度似乎有點太過（我住在佛羅里達州），不過目前為止，我用得很高興。記憶泡沫乳膠很適合我的雙腳，拖鞋讓我腳底獲得弓型支撐，這對足底筋膜炎簡直太棒了。總之，非常值得。」

另一位快樂選購戶的評語：「我母親腳部手術過太多次了，我替她買了一雙。10年來，她都穿有特殊支撐設計的運動鞋，因為怕傷害到腳，不敢脫下鞋子，讓雙腳放鬆一下，我看了都難過。我一直在找一雙舒適的拖鞋，腳底有弓起的支撐，鞋底又有防滑的紋路，走起來才安全，她一開始穿這雙拖鞋還很緊張，但感到足掌支撐很踏實，鞋底室內室外都防滑，就像運動鞋一樣的時候，緊張情緒才緩和了下來。如果你的雙腳需額外的支撐力的話，這雙拖鞋再適合不過了！」

亞馬遜 佛羅里達州

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