3萬元以下能買到的5款最佳汽車

小型房車：Honda Civic。美聯社

新車價格步步高升，2023年出廠的汽車平均售價約4萬8000元，令許多預算有限的首購族或換車族，不禁搖頭嘆息。專業汽車網站Edmunds挑選出五款售價3萬元以下的好車，供消費者參考。

小型房車：Honda Civic

很多駕駛人的人生第一輛車就是Honda Civic。50年來，Civic始終以經濟省油和操控容易著稱。最新一代的Civic仍秉持著優良傳統，但內部空間和裝飾細節，卻一點也不馬虎。即使是全車系最高規的EX房車或EX-L五門掀背車款，價格仍不到3萬元，可說是便宜又大碗。

Edmunds推薦五門車款，因為行李廂空間達25立方呎，比四門車款多出大約40%。

售價2萬5045元起

中型房車：KIA K5

中型房車：KIA K5。美聯社

中型房車市場中，KIA K5與Honda Accord或Toyota Camry等對手比起來，算是後起之秀，但造型更加前衛威猛，價格更加親民。基本款LXS搭載一顆1.6升直列四缸渦輪增壓引擎，最大馬力180匹，兼顧性能與省油。升級版GT還配備全時四輪驅動系統，價格緊逼3萬元上限。

不過K5由於車身流線低矮，身材較高大的駕駛可能覺得有點侷促，後座乘客也可能會有些壓迫感。

售價2萬6515元起

小型雙門跑車：Subaru BRZ

小型雙門跑車：Subaru BRZ。美聯社

被譽為「窮人的超跑」，一切盡在不言中。這款前置後驅小跑車，2.4升水平對臥四缸引擎，搭配六速手排檔；228匹馬力提供充分的操控樂趣，卻不至於難以駕馭。

BRZ有個同母異父兄弟Toyota GR86規格性能不相上下，但價格略為嬌貴。

售價2萬9615元起

小型純電動車 ：Chevrolet Bolt EV

小型純電動車：Chevrolet Bolt EV。美聯社

Bolt EV的外型和內裝也許不像許多高級電動車般令人驚艷，但性價比絕對會讓車主發自內心微笑。環保署估算一次充電可行使259哩，但Edmunds實測發現距離還不只於此。乘坐空間比想像中寬敞，迷你尺寸穿梭車陣游刃有餘，路邊停車更是輕鬆自在。不過，Bolt EV較適合都會通勤，不宜長途跋涉。

售價2萬7495元起

中型油電混合車：Hyundai Sonata Hybrid

中型油電混合車：Hyundai Sonata Hybrid。美聯社

油電混合版的Hyundai Sonata平均油耗可達每加侖52哩，足以媲美Toyota Prius。基本款售價不到3萬元，卻把許多先進駕駛輔助裝置列為標配，例如主動式車距調節巡航系統(traffic-adaptive cruise control)、車道維持輔助系統(lane-keeping system)，以及自動干預式盲點警示系統(blind-spot warning system with automatic intervention)。