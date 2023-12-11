11元起跳 這條女款牛仔褲近10萬人說讚

Gloria Vanderbilt女款Amanda經典牛仔褲。圖取自Amazon.com

想找到一條舒適、時尚又合身的牛仔褲，已經夠難了；要找到一條既符合這些標準又經濟實惠的牛仔褲，更是近乎不可能的任務。雅虎 生活網站撰稿人珊德茲（Libby Sentz）指出，難怪在亞馬遜 暢銷榜上高居首位的Gloria Vanderbilt女款Amanda經典牛仔褲會成為消費者熱議的話題；這款廣受歡迎的高腰牛仔褲，售價11元起跳，因為彈性極佳、帶點性感又不失經典，擄獲9萬5,000多名粉絲給予4.3星評價，成為許多人當季必選商品。

珊德茲說，一條顯瘦、線條流暢又性感的牛仔褲，最能展現好身材，也是每個人衣櫥中不可或缺的單品。這款牛仔褲能凸顯腰部的細緻線條，修飾鬆垮臀部；超強彈性纖維材質，穿上時有寬鬆感，深受粉絲喜愛。

珊德茲建議，搭件最愛的白T和運動鞋，便可打造出既酷又休閒的造型；天冷時，也可配上舒適的毛衣與靴子；外出約會時，這條牛仔褲也不缺席，穿雙高跟鞋便再完美也不過了。一名超級粉絲說，她無時無刻都穿著它。

一位消費者留言說，最棒的是它能修飾身材。她說，想要一條能讓你曲線畢露、秀出翹臀的褲子嗎？這就是你所需要的。另一位說，舒適是王道，這條褲子完全做到這一點；永遠舒適、有型，無論怎麼拉伸彎曲都不變形。她說，她經常從白天穿到晚上，有時蜷縮在椅上打個盹，這條牛仔褲也不會讓雙腿感到僵硬、血液循環不良或發麻，「它已經成為我的首選」。