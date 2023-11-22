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兼具實用與性能 日系與德系五門掀背小鋼砲頂尖對決

編譯彭尚興／即時報導
Acura Integra Type S。美聯社
Acura Integra Type S。美聯社

俗稱「小鋼炮」的五門掀背小型房車，由於兼具性能與實用性，因此始終擁有一批死忠擁護者。但底特律三大車廠對於這塊市場向來疏於耕耘，任憑歐系和日系車種恣意馳騁。2024年雙方都有新車款強勢登場，專業汽車評論網站Edmunds特別安排各自代表性車款來場頂尖對決，由本田旗下Acura Integra Type S單挑福斯 Golf R。

基本上Integra Type S和Honda Civic Type R是血緣近親，但掛上Acura商標，身價登時漲了好幾級。不過這款新車無論是在內裝豪華程度、引擎出力、剎車力道、操控敏捷性和外型線條上，都比Civic有許多長足進步和升級，絕對不是虛有其表。

至於車壇長青樹Golf，幾乎等同德系五門房車代名詞。2024年式Golf R除了原有的大空間和運用彈性，以及德國人引以為傲的工藝水準外，更配備了全時四輪驅動和渦輪增壓引擎，來勢洶洶，不容小覷。

馬力與加速性Golf R搭載一顆2.0升四缸渦輪增壓引擎，一呼一吸之間就噴出315匹馬力和295磅/呎的扭力，搭配六速手排或七段自排變速，0到60哩加速只要4.3秒。Integra Type S同樣有顆2.0升四缸引擎，馬力和扭力似乎更勝一籌，分別為320匹和310磅/呎，但只有前輪帶動和六速手排檔模式，0到60哩加速要5.7秒。

內裝與配備

Golf R以空間寬敞著稱，尤其後座椅背放平，足以媲美廂型車；但其內部裝潢這些年來似乎一點進步也沒有。新年車款儀錶板上換裝許多觸控開關，看似科技感十足，但使用不便，且容易分神。

Integra Type S的行李廂尺寸也不遑多讓，後座乘客的頭部空間充裕，座椅的舒適度和質感令人彷彿置身更高級的轎車中。觸控螢幕操作方便，車內整體裝潢充滿日式細膩。Type S的標配包括頂級音響、9吋中央觸控螢幕、以及多項先進駕駛輔助系統，例如感應式定速巡航裝置和視線死角警告裝置。

駕馭性與舒適度

福斯的全時四輪驅動提供良好抓地力，尤其是在冬季下雪的路面上；懸吊系統軟硬適中，應付顛簸路面如履平地，高速行駛也能安靜無聲。

Acura的對於操控的反應靈敏又細緻，依照Edmunds小編的形容，「令你想要把握每個轉彎的機會。」

價格

2024年式Integra Type S建議售價5萬1995元起，包括運交費用。

2024年式Golf R的配備與日本對手不相上下，外加前座通風系統，價格硬是少了一大截，從4萬6605元起跳。

Volkswagen Golf R。美聯社
Volkswagen Golf R。美聯社

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