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在社區載人載重物 何不考慮電單車？

記者張聲肇/即時報導
在社區載人載物， 可以考慮電單車。(Getty Images)
在社區載人載物， 可以考慮電單車。(Getty Images)

電動單車最遠可跑100哩，最重可載500磅，在社區載人載物， 何不考慮電單車？

電單車是一般腳踏車的骨架上，加裝發動機和電池，讓騎士免去腳踏的麻煩，而且馬力夠爬上山坡，行進的速度也夠快，每小時可達20-28哩。

電動單車的型態很多，有載貨型、上山型、甚至折疊型，比一般腳踏車重個10到20磅，價格則在一般腳踏車的兩到三倍之間。

Circana研究公司說，美國電單車市場從2019到2022年成長了269%，去年總銷售量達8億8550萬元，比前一年增加14%，而單車市場總銷售額下滑了12%。美國電動單車的銷量比電動汽車和電動卡車還大。

電單車受歡迎的主要原因就是方便、好用，上班上學不用汗淋漓到達學校或辦公室，載物、人或設備都可以。會讓人擔心害怕，不敢騎電動單車的最大原因是汽車。很多研究指出，因為沒有安全的腳踏車專用道，很多人因此避免騎單車。

還好近年來，越來越多都會區設立了腳踏車專用道，單車騎士有安全的場域可供馳騁，敢於騎單車穿梭於市區、商業區的人越來越多。

價格則是電單車令某些人望而卻步的另一原因。最基本型的電單車也要1500元起跳，高級的電動腳踏車，價格可能上萬。

買輛電單車好比買汽車，算是「大筆支出」，因此要考量日常生活是否真的很需要用到。華府腳踏車店「日常騎士」（The Daily Riader）老闆考普西（Loren Copsey ）建議如下五步驟：

一、試騎。很多城市有共騎制，透過Lyft等廠商提供的單車，到各路線騎一趟試試，合不合乎你的需求。

二、找到好賣家。先研究、測試心目中的車型，盡量找離住處近的店家買，售後服務方便有必要時送回修理。

三、測試。敢開口的話，一般店家會允許你長時間試騎；多試幾種車型，集中測試在通學或通勤路線上的流暢度。

四、準備2500元。因為還要買燈光、安全帽、籃子或袋子等附帶裝備。

五、搞定保險。住家或租客險或許包括電單車。

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