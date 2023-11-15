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2023黑色星期五搶購教戰守則

編譯彭尚興／即時報導
黑色星期五大拍賣可能是商家在一年之中所提供的最高折扣。(Getty Images)
黑色星期五大拍賣可能是商家在一年之中所提供的最高折扣。(Getty Images)

標記好行事曆，設定好鬧鐘，清空汽車行李廂裡的雜物。為什麼？因為黑色星期五就要到啦！今年的黑色星期五(Black Friday)，也就是感恩節的隔日，落在11月24日。這天是全美所有零售業者，還有認真撿便宜的消費者，莫不嚴肅看待、全力以赴的日子。

美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目為正在摩拳擦掌的您，建議以下教戰守則。

1. 制定採購戰略

黑色星期五大拍賣可能是商家在一年之中所提供的最高折扣，是採購大型家電產品或高單價消費品的最佳機會。事先擬好採購清單，列出非買不可的高價值戰略目標，例如家中需要添購或更換的項目，作為第一波搜刮對象。接下來是年節假日餽贈親友的禮品，最後才是一般生活用品。

然後收集情報，比較分析各家賣場同樣商品的價格差異，並設法打聽各家業者可能提供的優惠幅度。

2. 規劃進攻路線

選定採購地點，預先規劃路線。可以預期當天早上一定兵荒馬亂，交通阻塞，所以得視情況提前發動攻擊。根據以往經驗，拂曉出擊都已經嫌晚，最好吃完感恩節火雞大餐就去商場門口排隊。更重要的是，一定要事先勘查商場內部動線，如何以最快速度從大門口奔向目標商品陳列位置。切記，一路艱險是必然的。

3. 籌措軍費預算

財力就是戰力，務必事先設定預算上限，根據前述採購清單規劃經費，同時保留一些預備金以應付意料之外的降價或促銷商品。提醒自己，每年都有一次黑色星期五，今年經費不足明年再來，不必搞到傾家蕩產。

4. 動員後備兵力

搶購戰打的是人海戰術，盡可能動員人力，一家老小之外，最好再招募幾個傭兵。人人分派一張「刺殺清單」(hit list)，最好附上路線圖，鎖定各自任務目標，分頭行動，下手快準穩狠，直到約定時間再集合點名。

祝旗開得勝。

對了，緊接著黑色星期五之後是網路星期一(Cyber Monday)，血拚從肉搏戰提升為電子戰。雖然無聲無息，但激烈程度有過之而無不及，因為你的競爭對手不再僅只侷限於一個社區或城鎮，而是全國，甚至全世界。記得事前先檢查府上wifi和手機訊號是否正常、傳輸速度是否夠快，順便預先繳清網路費用，以免關鍵時刻突然斷線，然後嚴陣以待。

黑色星期五 預算 Black Friday

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