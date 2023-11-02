從早餐到零嘴 推薦Trader Joe's 5元以下五美食

Trader Joe's的雞肉早餐肉餅不含麩質，材料只有雞肉與調味料。（Trader Joe's網站）

理財網站GOBankingRates請來了幾位連鎖超市Trader Joe's 的購物者，從早餐到美味零食，分享他們認為5元以下的最佳選擇。以下是在Trader Joe's以低於5元的價格就能買到的5種最佳食品。

1. 雞肉早餐肉餅（Chicken Breakfast Sausage Patties）– 售價3.29元

Trader Joe's的雞肉早餐肉餅，每袋有6塊，售價為3.29元；算下來每塊肉餅的價格約僅54分。健康食譜 （Healthy Recipes）部落格的迪里塢（Vered DeLeeuw）推薦這款肉餅，因為它們為低碳水化合物、不含麩質，而且材料只有雞肉與調味料。

2. 原味希臘全脂優格（Greek Whole Milk Yogurt Plain）- 售價2.99元

原味希臘優格非常適合做為早餐或當做零食。（Trader Joe's網站）

每桶16盎司的原味希臘全脂優格售價2.99元。迪里塢說，這款優格非常適合做為早餐或當做零食。

3. 花椰菜團子（Cauliflower Gnocchi）– 售價3.29元

是否正在尋找一種既容易烹煮，又能讓荷包不失血的健康美食？不妨考慮購買一袋12盎司的Trader Joe's花椰菜團子。營養師哈珀（Sarah Harper）表示，花椰菜團子每袋含有330卡熱量、15克纖維和5克蛋白質 。

4. 薯餅（Hashbrowns）- 售價2.79元

為早餐的漢堡排配上經濟實惠的配菜，每包Trader Joe's薯餅售價僅2.79元，每包有10塊，這樣算下來，每塊的花費約為27分。消費新聞網站DealNews分析師拉姆霍爾德（Julie Ramhold）推薦給喜歡香脆薯餅、但又不想費神從頭開始做的人。

5. Sublime冰淇淋三明治（Ice Cream Sandwiches）– 售價4.99元

Trader Joe's的Sublime冰淇淋三明治剛剛好達到5元以下的標準，但它絕對值得被列入名單。

拉姆霍爾德說，這是她吃過最好吃的巧克力脆片冰淇淋三明治。冰淇淋口感細膩，餅乾鬆軟可口，一盒四塊的售價僅4.99元，是一整年都可以放在冰箱的絕佳選擇。她說，如果喜歡吃冰淇淋三明治，那麼每次去Trader Joe's時，都應該把它放在購物車裡。